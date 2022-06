De polémica en polémica: después de haber apoyado la venta de armas, el diputado nacional Javier Milei se mostró a favor de la venta de órganos al afirmar que se trata de “un mercado más”.

“Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que (dicen que) si dejaras esos mercados libres funcionan muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, argumentó Milei.

A su vez, el libertario continúo: “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”.

“Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, sí yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, señaló en declaraciones radiales.

“El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”, remarcó el líder de la Libertad Avanza.

La semana pasada, Milei protagonizó una otra polémica al sostener que está a favor de la libre portación de armas, días después de la masacre en Texas, protagonizada por un joven de 18 años que dejó el saldo de 21 muertos.

“Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Como seguidor de Gary Becker (economista estadounidense), adherente a su teoría y a la evidencia empírica cuando a una actividad le bajas el costo y aumenta el beneficio esa actividad se expande", argumentó el economista. Y agregó: "Cuando prohibís el uso de armas, los delincuentes por más que se lo prohíban la usan igual. Aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia”.