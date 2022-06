El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, sostuvo hoy que le da "un poco de vergüenza hablar de 2023 en un merendero o un comedor", habiendo tantas necesidades insatisfechas en vastos sectores de la población.

"Me da un poco de vergüenza hablar de 2023 en un merendero o un comedor. Voy y pregunto qué hace falta, cuántos pibes o familias siguen yendo, o cuántas bandejas llevan a cada casa. No hablemos de 2023, no es bueno ese camino. Pensemos que hoy o mañana hay argentinos que tienen que estar mucho mejor", expresó.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional dijo que el desafío del oficialismo es "seguir juntos poniendo a un Estado que invierta recursos en políticas sociales y en generación de empleo".

"Cada vez que habla la oposición, nosotros tenemos que estar cada vez más juntos", agregó Zabaleta, en medio de la álgida interna que está tensando al Frente de Todos.

Consultado sobre el pedido que la vicepresidenta Cristina Kirchner le formuló al presidente Alberto Fernández para que "use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país", el ministro interpretó que la frase apunta a lograr una mayor "equidad distributiva".

"No venimos a meterle la mano en el bolsillo a nadie, sí a trabajar para que los que más necesitan tengan una vida digna y los podamos sacar de una situación complicada", manifestó.

En ese sentido, sostuvo que el país está dando señales "importantes" como la baja de la tasa de desempleo, pero admitió que el salario perdió poder adquisitivo y que la inflación es un problema serio que no se pudo resolver.