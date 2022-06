La polémica burla del "Chino" Navarro contra Patricia Bullrich

Tras la propuesta de Patricia Bullrich de terminar con los planes sociales en menos de seis meses, el Secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales del Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, publicó en sus redes una polémica caricatura de la titular del PRO en la que se la ve con un pañuelo con la bandear de Estados Unidos y una copa de vino en la mano.

"Durante su gobierno excluyeron a millones de argentinas y argentinos de la economía formal. Y ahora hacen campaña diciéndonos que las opciones para los pobres son elegir trabajar en la peor de las informalidades o morirse de hambre. Hacen campaña proponiendo también eliminarlos de la informalidad o de la asistencia que les generan la posibilidad de trabajar, formarse y alimentar a sus hijos. ¿Hasta cuando van a demostrar su fortaleza con los débiles? El cambio de ellos es cambiar miseria por más miseria", cruzó el funcionario.

Y continuó: "Nosotros proponemos otra cosa, un cambio verdadero, pero para todas y todos, que el Estado garantice que nadie muera de hambre en la Argentina mientras convertimos los programas en trabajo con sueldos dignos".

Sigue pic.twitter.com/2371eckwsI — Chino Navarro (@chino_navarrook) June 9, 2022

La imagen utilizada por el dirigente del Movimiento Evita fue muy repudiada en las redes sociales, y no faltaron los usuarios de Twitter que tildaron de machista y de mofarse de las adicciones a Navarro. Al momento, tras ser consultada por NA, la titular del PRO no hizo eco de las críticas ni de la caricatura, y tampoco brindó declaraciones sobre el tema.

A su parte, Navarro redobló la apuesta y le respondió a "los trolls y bots" macristas y "algunas amigas y amigos de bien" que criticaron su el uso de la caricatura contra la titular del PRO al tiempo que volvió a cuestionarla .

"Luego de la ola de indignación de los trolls y bots del macrismo; y algunas amigas y amigos de bien, me gustaría compartir una reflexión; veo una indignación desmedida por una caricatura mejor o peor usada (ahora les comparto sus frases), pero no oigo ni leo nada con: Los que culpan a los pobres de la pobreza. Los megamillonarios que se ríen mientras remarcan precios por las dudas. Esos mismos megamillonarios que llegaron a vender huesos de pollo frente a la desesperación del pueblo por no acceder a los alimentos durante el macrismo. Los que dicen que van a volver por los ahorros de los argentinos y argentinas. Los que endeudaron a varias generaciones de argentinos e hipotecaron el país. Los que volvieron a traer al FMI a la Argentina y en prime time nos cuentan que usaron esa plata para la fuga", denunció Navarro.

En el nuevo posteo, el dirigente social publicó una selección de placas con dichos cuestionables de la referente de Juntos por el Cambio en torno a la pobreza, la pandemia y los planes sociales.

"El que es pobre para sobrevivir hace changas, es cartonero, obrero de la construcción o tiene un grupo de cumbia", disparó Bullrich, con un cargado contenido estigmatizador. "El quedate en casa comenzó hace diez años con los planes sociales", "Pfizer no pidió los hielos continentales, ni los glaciares, ni las islas malvinas, aunque las malvinas se las podríamos haber dado", son otros de los fragmentos seleccionados por Navarro de la titular del PRO para profundizar este combate que inició en las redes sociales y al que, al momento, Bullrich evitó responde.