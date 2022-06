Bullrich acusó al Gobierno de mantener una política de alineación con Irán ante el arribo de un avión venezolano

La titular del PRO, Patricia Bullrich, acusó al Gobierno de Alberto Fernández de mantener una política de alineación con Irán ante el arribo de un avión venezolano con tripulación iraní en el Aeropuerto de Ezeiza.

La exministra de Seguridad denunció que su par Aníbal Fernández "se enteró tarde" del suceso y cuestionó la explicación dada por el flamante interventor de la AFI, Agustín Rossi, quien sostuvo que deducía que la tripulación "estaba aprendiendo a pilotear el avión".

"Me pareció de una explicación de jardín de infantes. Se trata de un avión que viene con una tripulación iraní, con un capitán del Ministerio de Inteligencia de Irán, con el resto de la tripulación que habrá que ver qué relación tiene con las guardias revolucionarias, en una compañía que está inhabilitada por estar en las listas terrorista en Estados Unidos...", enumeró Bullrich en diálogo con Pablo Rossi en Esta Mañana por radio Rivadavia.

Y continuó: "Nosotros nos enteramos el martes, y el Gobierno el viernes y no hizo nada hasta ayer. La palabra es complicidad, y el ministro de Seguridad (Aníbal Fernández) deberá explicar a fondo". En la misma línea, sostuvo que la Argentina no puso atención en las alertas de los países limítrofes y denunció que el Boeing 747-3B3(M) Dreamliner de la empresa Emtrasur contaba con una alerta notificada por el ministro del Interior de Paraguay, Federico González, y con la negativa de acceso de Uruguay.

"Después de todo ese intercambio de información, el ministro de Seguridad de la Argentina se entera recién el viernes, cuando nosotros nos enteramos el pasado martes, y después dan una explicación diciendo que podrían ser instructores de vuelo... la verdad es que me parece poco serio para alguien que ha comenzado una tarea en un organismo tan importante que sirve para proteger a los argentinos", cargó la funcionaria del PRO.

Por último, la dirigente opositora enfatizó que la demora en el accionar del Gobierno se debe a la relación que mantiene la Argentina con Venezuela e Irán, y apuntó contra el discurso de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas. "El Presidente hablando en la Cumbre de las Américas no fue casualidad. Esto se escapó mientras el Presidente daba su mensaje. Luego se hizo público, salió a la luz y no pudieron taparlo, pero ni siquiera elevaron a la Justicia", señaló la titular del PRO. Y concluyó: "Es parte de una política de carácter de alineamiento que tiene la Argentina, porque no puedo creer que sea un desconocimiento cuando sonaron todas las alertas".