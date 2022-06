Daniel Scioli: "No hay ningún tipo de cepo ni súper cepo"

A minutos de jurar como ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli afirmó que en la Argentina "no hay ningún tipo de cepo ni súper cepo" y aclaró que lo que está en marcha es "una administración responsable".

"Quiero dar la tranquilidad, la previsibilidad, que muchas veces se instala incertidumbre sobre la cuestión de las perspectivas, de la disponibilidad de reservas. Argentina está arriba de los 7.000 millones de dólares mensuales de importaciones, por lo tanto no hay ningún tipo de cepo ni súper cepo".

Durante una conferencia de prensa en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, el flamante ministro continuó: "Lo que hay es una administración responsable y esto me parece muy bien".

En ese marco, el exembajador argentino en Brasil contó que en las últimas horas se reunió con el ministro de Economía, Martín Guzmán, y con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, para "fijar prioridades", como es el caso de "la energía e insumos para la producción".

Al ser nuevamente consultado acerca de si descartaba la posibilidad de que se aplique un súper cepo cambiario, respondió: "No es que yo lo descarto. Esto no está ni en el presidente del Banco Central, ni en las decisiones y determinaciones del ministro de Economía. No está en consideración".

"Lo que se trata sí es de asignar prioridades en la administración de las reservas para que se pueda seguir dinamizando el aparato productivo, importando lo que necesitan nuestras fábricas que son los componentes. Mientras tanto, trabajando en soluciones de fondo, como es el gasoducto Néstor Kirchner", sentenció.

Respecto de las internas de la coalición gobernante, subrayó: "Los que integramos el Frente de Todos tenemos un alto sentido de la responsabilidad. En 2019 la gente pidió 'únanse porque no aguantamos más'".

"La diversidad de opiniones, los distintos puntos de vista, la capacidad de encontrar la síntesis que tiene el Presidente de la Nación para seguir llevando los destinos del país con un eje clave que es la producción y el trabajo", concluyó.