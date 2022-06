El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, informó hoy que la investigación que realizó la Policía Federal sobre los tripulantes del avión venezolano no arrojó "ninguna relación específica con organizaciones terroristas", luego de que el gobierno de Paraguay indicó que el piloto de la aeronave, Gholamreza Ghasemi, tiene vinculaciones con la Fuerza Quds.

La versión oficial es que el piloto de la aeronave venezolana sería un homónimo del militar iraní Gholamreza Ghasemi.

"El análisis de la Policía Federal es que no hay ninguna relación específica con organizaciones terroristas. Yo no me manejo por conjeturas, esperemos que la investigación siga avanzando", subrayó Fernández en declaraciones radiales.

De esta manera, las declaraciones del funcionario nacional se oponen a las del ministro de Inteligencia de Paraguay, Esteban Aquino, quien afirmó hoy que el piloto del avión está vinculado con las Fuerzas Quds.

"De acuerdo a lo que nos confirmaron agencias aliadas se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante", enfatizó el ministro de Inteligencia de Paraguay, Estaban Aquino, sobre las relaciones del piloto Ghasemi.

En diálogo con radio ABC Cardinal 730 AM, el funcionario paraguayo apuntó: "Debemos decir de qué lado estar, sabemos que hay países que reciben, financian y patrocinan el terrorismo, entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos, mezclar las cosas y no hacer las alertas correspondientes".

Respecto de los dichos del ministro del país vecino, Aníbal Fernández subrayó: "El ministro de Paraguay puede decir lo que se le antoje. Es la visión de él, nosotros tenemos que seguir analizando los elementos que tenemos como lo venimos haciendo desde el primer momento. Tenemos que ser prudentes y cuidadosos cuando expresamos cualquier cosa".

Consultado por la primera comunicación de Paraguay respecto del avión, el funcionario nacional detalló: "La información que llegó de Paraguay consistía en advertir que ese avión ya había estado en ese país en mayo, pero no lo vinculaba con el terrorismo".

"Después de los atentados que ha tenido Argentina, nuestra responsabilidad es analizar caso por caso. Así se consiguió la información del avión", concluyó.