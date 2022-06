El Gobierno de Paraguay aseguró que el piloto del avión venezolano que transportaba entre su tripulación a iranies, el capitán Gholamreza Ghasemi tiene vinculaciones con la Fuerza Quds, versión que contradice lo sostenido por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien aclaró que se trata de un homónimo.

"Yo le puedo decir que de acuerdo a lo que nos confirmaron agencias aliadas se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”, enfatízó el ministro de Inteligencia de Paraguay, Estaban Aquino, sobre las relaciones del piloto Ghasemi.

En diálogo con radio ABC Cardinal 730 AM, confirmó su presencia en territorio paraguayo y aseguró que continúa abierta la investigación. "Lo importante es que debemos decir de qué lado estar, sabemos que hay países que reciben, financian y patrocinan el terrorismo, entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos y mezclar las cosas, y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado vinculadas a ese regimen del terror en el transporte de tecnología, armas, etc", disparó el funcionario del país vecino.

Estas declaraciones contradicen lo expuesto por Aníbal Fernández, quien se encargó de aclarar, en reiteradas ocasiones, que el piloto del Boeing 747-3B3(M) Dreamliner no es miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán sino un "homónimo".

"Con posterioridad al ingreso se reciben, por distintos canales, información de organismos extranjeros que advertían acerca de la pertenencia de parte de la tripulación a empresas relacionadas con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán", supo declarar Fernández a principio de semana al tiempo que aclaró que no estaba la confirmación de la vinculación del capitán.

A pesar de la cautela del ministro de Alberto Fernández, en Paraguay no dudan de darlo por confirmado. Además, Aquino hizo referencia a la contratación de la empresa Emtrasur por parte de Alcux Air Spain: “Nosotros no tenemos la tecnología ni los medios para saber si esta empresa cambió de matrícula, de nombre, quién compró o vendió, pero sí tenemos agencias aliadas e hicimos las consultas”, explicó el ministro, y sumó: “Estamos restringidos por la ley. Hay cosas que lastimosamente no podemos decir”.

En la misma línea, el titular de Inteligencia destacó la labor llevada a cabo por la cartera que dirije y aseguró que la Argentina y Uruguay obraron "con sabiduría" ante la presencia del avión.

“Cumplimos nuestro trabajo y obligaciones con patriotismo. A veces tenemos que soportar, tragar sapos y culebras. Hay gente que piensa que esto se puede politizar y trata de desprestigiar. Nosotros no nos involucramos en política partidaria porque esta Secretaría está al servicio de la Nación. Este caso aún está abierto y va a continuar”, declaró, y concluyó: “Uruguay tomó las acciones con mucha sabiduría. Y Argentina ha hecho un excelente trabajo, lo importante es que reaccionó y tomó todas las acciones”, concluyó.