Grabois le respondió a Cristina Kirchner por los planes sociales

Mediante un comunicado, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), a cargo de Juan Grabois, le respondió a Cristina Kirchner por sus dichos contra los planes sociales: "Pudimos ver como en la pandemia todo y cada uno de ellos se inscribieron a una ayuda de emergencia. No por eso son vagos y planeros".

"En todo caso, lo que les hace falta son derechos y un ingreso suficiente para vivir con dignidad", dice el texto publicado por la entidad, y continúa: "Los trabajadoras y trabajadores sin empleo, los excluidos y excluidas, se inventan su propio trabajo y muchos se organizan para mejorar sus condiciones de vida".

Ayer, en el acto de la CTA, la ex mandataria pidió reducir planes y cuestionó el funcionamiento dentro del Gobierno: “Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja”.

"No es justo que miles de militantes sociales y trabajadores sean estigmatizados. La economía popular se convirtió en un refugio donde cientos de miles encontraron un su espacio de pertenencia, organización y trabajo. Sus aportes a la sociedad son mucho más mayores que las situaciones negativas que repudiamos", remarca la UTEP.

En el mismo sentido, la UTEP pidió que no solo se critique lo que "está mal", sino que se piensen "propuestas superadoras": "Nosotros creemos que la salida de la crisis del empleo que afecta en mayor o menor medida a todo el mundo radica en una economía mixta donde el sector popular sea reconocido, organizado, valorado y sus trabajadores tengan plenos derechos". Por último, convocaron a una movilización para el 7 de agosto, día de San Cayetano.