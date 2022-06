Avión venezolano: Cafiero aseguró que el Gobierno hará "lo que determine la Justicia"

Luego de su participación en el Comité de Descolonización realizado en Nueva York, el canciller, Santiago Cafiero, habló sobre el arribo del avión venezolano con tripulación israelí que se encuentra bajo investigación y aseguró que el Gobierno se ajustará a cumplir con "lo que determine la Justicia".

"El lunes 13 dije que era una investigación que estaba siguiendo la Justicia y que lo que determinara era lo que el Gobierno iba a hacer. Luego, determinó que la investigación sea bajo secreto de sumario, con lo cual no hay elementos hoy para hacer análisis. Después, en términos prácticos, el Gobierno va a cumplir la resolución judicial", afirmó Cafiero desde Estados Unidos.

En una entrevista a Clarín, el canciller desmintió que la existencia de cambios en las posiciones de los funcionarios de Gobierno en torno a la identidad del piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, a quien se lo investiga por posibles vinculaciones con las fuerzas Quds.

Las hipótesis barajadas por miembros del Gabinete de Alberto Fernández fueron variadas y de todo tipo. Desde que se trataba de un homónimo a uno de los miembros de la guardia revolucionaria de Irán, hasta que eran simples instructores de vuelo. En paralelo, el ministro de Inteligencia paraguayo, Esteban Aquino, aseguraba que los lazos eran reales.

Ante la consulta sobre la vinculación de la empresa Mahan Air con Hezbollah e Irán, Cafiero insistió en que la investigación "tiene secreto de sumario" y señaló que el Poder Ejecutivo no tiene elementos para elaborar una análisis sobre la peligrosidad del avión. "Los elementos los tiene el juez para determinar ese fin, para tomar una definición y para definir qué es lo que pasa con el avión y con su tripulación", señaló.

Asimismo, el funcionario destacó la labor del Gobierno y los organismos de seguridad tras la retención del Boeing matrícula YV3531 para dar cuenta a la Justicia. Además, explicó que la autoridad aeronáutica no contaba con la información precisa para evitar el ingreso de la aeronave.

"Cuando entra (el avión), no había información de que no podía entrar a la Argentina. La autoridad aeronáutica de la Argentina no tenía esa información, por eso lo dejaron entrar. Después de que sucedió y se despertaron algunas sospechas e irregularidades, yo no sé bien qué es lo que pasó. Las fuerzas de seguridad retienen el avión y le dan procedimiento a la Justicia", aclaró Cafiero.

Por último, reveló que, desde su rol como canciller, no mantuvo contactos con funcionarios de Estados Unidos ni de Israel sobre el tema y desestimó preocupaciones en el Gobierno por las las implicancias del caso en las políticas internacionales.

"La Argentina hasta el día de hoy no ha tenido ninguna comunicación de parte de ningún país que implique ningún tipo de objeciones con lo que la Justicia está haciendo. Desde el punto de vista de la política exterior, que es la órbita nuestra, no hemos tenido ninguna comunicación en relación con el caso", concluyó.