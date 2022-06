El "Cuervo" Larroque afirmó que los pobres "no votan a Pérsico"

En medio de la turbulencia política que atraviesa el Frente de Todos, el referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, afirmó hoy que el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico fue "la persona que más influyó" para poner al presidente Alberto Fernández en "tensión" con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"¿A quién votan los humildes? No votan a Pérsico, no nos confundamos. La representación de las mayorías populares en Argentina no es Emilio Pérsico. Lamentablemente Emilio Pérsico fue la persona que más influyó para poner a Alberto (Fernández) en tensión con Cristina, lo tengo que decir con absoluta claridad", acusó Larroque en declaraciones radiales.

En ese marco, el dirigente kirchnerista completó: "No eximo de responsabilidad al Presidente en este error garrafal que cometió respecto a cuál debe ser la orientación política del Frente de Todos, del gobierno. Estamos en un atolladero hace mucho tiempo y cada día que pasa se torna más difícil".

Ante la consulta puntual respecto de cómo habría influido Pérsico en el jefe de Estado, puntualizó: "Operando permanentemente, confundiéndolo. Se lo dije a Emilio, al Chino Navarro, al Presidente, no tengo problema en hablar porque he sido frontal".

"El problema que tenemos es que se está haciendo política, en términos de disputa de poder, con la política social y con los humildes como rehenes. Es claro y evidente que Emilio Pérsico tiene una posición permanentemente opuesta a Cristina, diría que es un problema psicológico", disparó Larroque.

En ese punto, el referente de La Cámpora cuestionó: "Máximo (Kirchner) y yo siempre hemos ayudado al Movimiento Evita. Yo tengo un subsecretario del Movimiento Evita, trabajamos para que pudieran tener la personería jurídica sobre el final del gobierno de Cristina".

"La devolución de eso siempre es posicionarse en un lugar antagónico a Cristina. Causa bastante gracia escuchar que Emilio Pérsico y el (secretario de Asuntos Parlamentarios Fernando) 'Chino' Navarro digan que Cristina es liberal cuando ellos tuvieron un vínculo absolutamente promiscuo con el gobierno macrista", apuntó.

En esa línea, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense continuó: "Cogobernaron con (Carolina) Stanley en lo que hoy es una continuidad de la política social de Stanley, lamentablemente. Este esquema de planes, en realidad es un programa, no tiene nada que ver con el espíritu histórico del peronismo".

"Pareciera que Pérsico quiere volver 20 años atrás permanentemente, a un debate reivindicativo, y no quiere ser parte de la discusión de fondo que necesita este país, que es un cambio de modelo. Y la persona que expresa naturalmente ese debate es Cristina y él siempre se quiere parar enfrente", subrayó.

La polémica entre el kirchnerismo y los movimientos sociales oficialistas aumentó luego de que la vicepresidenta opinó que el Estado debía "recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales".

"Llamo a la reflexión, lo he hablado con Emilio 20 veces, con todos los dirigentes, Juan Grabois coincide también. Es una responsabilidad de los propios dirigentes de las organizaciones salir de este callejón, de este atolladero en el cual se metieron. Me parece, producto de una mirada cortoplacista que tiene que ver con 'Bueno, si manejo más planes, tengo más poder'", concluyó.