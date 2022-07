Cristina le contestó a Alberto: “Perón cazó la lapicera y no la largó más”

En medio de su fuerte disputa con Alberto Fernández y mientras Martín Guzmán renunciaba al Ministerio de Economía, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabeza este sábado un acto en Ensenada en otra de las conmemoraciones por el 48º aniversario del fallecimiento del general Juan Domingo Perón.

“Cuando Perón asumió en la Secretaría de Trabajo y Previsión cazó la lapicera y no la largó más, y entro a firmar y firmar. Perón usaba la lapicera en función del pueblo, por eso lo atacaron y lo metieron preso”, dijo la vice en una clara respuesta a Fernández.

En esta misma línea, añadió: “Yo persuadí a la gente con hechos y con ejemplos, igual que como hizo Perón. A los políticos hay que mirarlos por lo que hacen, no tanto lo que dicen o escriben”.

En medio de su discurso Cristina Kirchner se hizo un momento para defender al cuestionado procurador del Tesoro, Carlos Zannini: “Fue un gran funcionario, este hombre destrabó el gasoducto Néstor Kirchner, haciendo una correcta interpretación de la ley. Vieron, hay funcionarios que funcionan, hoy estoy positiva”.

En lo que pareció una fuerte crítica al ministro de Economía Martín Guzmán, dijo: “No soy una apologista del déficit fiscal, pero no creo que sea esa la causa de la inflación desmesurada y única en el mundo que sufre la Argentina. Es inconsistente vincular el déficit fiscal de pesos con el problema de escasez de dólares”.

El encuentro se da en medio del denominado “operativo clamor” de la militancia para que la expresidenta vuelva a postularse en las próximas elecciones. Hasta muchos dirigentes de su espacio lo deslizan como una expresión de deseo. Mientras tanto, sigue al rojo vivo la interna con el Presidente.

“Hay que ofrecerle a la militancia y a la sociedad una perspectiva de esperanza, y la única dirigente política que hoy genera eso es Cristina”, dijo sin dudar el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque.

El intendente local Mario Secco aseguró en declaraciones radiales que le gustaría que Cristina “sea candidata a presidenta del año que viene”, pero que “ella está por encima de todos nosotros”.

“Pienso que no quiere ser presidenta. Pretende que sea otro compañero el que dé las respuestas que necesita el pueblo y seguramente pensará en el mejor de nosotros”, advirtió el jefe comunal, que es uno de los que mantiene diálogo con la líder del Frente de Todos.

Como primer orador del acto de este sábado, y en lo que pareció un tiro por elevación en medio de la feroz interna oficialista, Secco afirmó: “Perón también nos enseñó a no traicionar, a pesar de que algunos no aprendieron nada. Yo le digo a los compañeros, respeto con Cristina. Si hoy gobierna el peronismo es gracias a Cristina, por favor. Si el peronismo gobierna este país es por decisión de esta mujer, respeto por esta mujer”.

Acto seguido, el intendente de Berazategui Juan José Mussi afirmó: “Tengo que decir que yo deseo la unidad del peronismo para no perder. Yo no quiero más los neoliberales, por favor. Los llamo a todos. Quiero ganar. No quiero nunca más la derrota del peronismo, nunca más un Macri en la Argentina. Si viene Macri me muero, no podría soportar otra derrota del peronismo. Los llamamos a todos, no estoy haciendo alusión a nadie, ni al Presidente, ni a Cristina ni a nadie. Estoy hablando del peronismo, desde abajo hacia arriba, tenemos que consolidar la unidad para ganar las próximas elecciones”.

En este sentido, Mussi agregó: “Yo quiero que el Presidente termine lo mejor posible su gestión. Si va a ser él o no va a ser él no lo sé, pero quiero un peronista. Si a él le va mal yo temo que nos puede ir mal a todos. Con Cristina a la cabeza, en el medio, en otro lado, pero dejémonos de joder compañeros. En el peronismo puede haber mil divorcios, y los aceptamos. Lo que no aceptamos es que abandonen a los hijos”.

Entre los asistentes al acto puede verse al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; el diputado del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.