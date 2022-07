Moroni confirmó una actualización del salario mínimo en agosto

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el próximo mes se reunirá el Consejo del Salario para definir la actualización del haber mínimo y negó que los anuncios recientes de su par de Economía, Silvina Batakis, signifiquen un ajuste.

"Estamos pensando para mediados de agosto juntar el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Mínimo, confirmó el funcionario, quien detalló que no acompañó a Batakis en sus anuncios porque en las horas previas dio positivo por Covid-19.

En declaraciones a La 990, Moroni señaló: "Estamos pensando volver al Consejo. Habíamos pactado un 45% de aumento, y ahora tenemos que revisar y ver a qué acuerdo llegamos con el salario mínimo".

Además explicó su ausencia en los anuncios económicos de la nueva ministra: "Iba a ser parte de los anuncios de Batakis y empecé con fiebre. Me hisopé y resultó positivo. Estamos vacunados así que es simplemente una gripe".

A su vez, defendió las medidas económicas dadas a conocer este lunes: "No es una política de ajuste. No es la política de Batakis, sino de todo el gobierno", remarcó.

El titular de la cartera laboral además sostuvo que "lo que dijo la ministra es acomodar los gastos según los recursos", mientras que destacó que "la recaudación viene creciendo bastante" y que se hizo "todo lo posible para sostener el entramado productivo", por lo que ahora es momento de "ordenar la inflación".

También, Moroni dijo que que no se sintió aludido ante las declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre "funcionarios que no funcionan". "No me siento aludido. Trabajamos con el IFE, la asistencia a las empresas (en momentos de la cuarentena por la pandemia). El resto son discusiones políticas", planteó al ser consultado sobre la frase de la ex mandataria.

E insistió que no ve "ninguna política de ajuste" y que el país está "creciendo al 0,5% mensual", mientras que "el déficit es el que se acordó con el Fondo, 2 puntos del PBI", algo que considera como "cumplible".

"Argentina está con niveles altos de trabajo no registrado, pero es un fenómeno mucho más complejo. Creo que tenemos una deuda histórica con un montón de gente que nunca pudo acceder a un trabajo formal. Estamos poniendo énfasis en la formación profesional", remarcó en otro pasaje de la entrevista radial.

Sobre las versiones de pases a planta permanente masivos en las administración pública, sostuvo: "Ya estaban congeladas las designaciones. No hay concursos para incorporaciones, sino para normalizar las situaciones irregulares de planta".