Segmentación de tarifas: los datos a tener en cuenta para no perder los subsidios

El Gobierno confirmó que desde el viernes 15 de julio estará disponible el formulario online para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) que los usuarios de gas y electricidad deben completar para conservar la subvención estatal.

Luego de los cambios en el ministerio de Economía y del anuncio de las nuevas medidas del área, a cargo de Silvina Batakis, se ratificó la implementación de la segmentación de tarifas para los servicios de gas y luz. De esta manera, desde la cartera económica anunciaron la puesta en marcha del RASE, en el formato virtual, a partir del próximo viernes.

La Declaración Jurada de Usuarios de Servicios se podrá completar a través de https://www.argentina.gob.ar/subsidios y los datos que los usuarios deben aportar son:

Documento de Identidad

N° de Trámite

Nombre y apellido

CUIL

Género

Fecha de nacimiento

Datos socioeconómicos

Situación laboral

Datos de contacto

Domicilio declarado por el usuario

Código postal

Relación con el domicilio (propietario o inquilino)

Datos del servicio de la luz

Datos del servicio de gas

Datos del grupo conviviente

El trámite también se puede realizar de manera presencial en las oficinas de ANSES y en las de los prestadores de servicios. Con la base de datos recolectada, el Gobierno determinará quiénes deben continuar recibiendo la asistencia del Estado y para eso estableció tres grupos según la capacidad económica de cada hogar:

Segmento alto: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar por más de $333.000 (el equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2, según el INDEC), tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave. Son usuarios de ingresos altos.

Segmento medio: este grupo declara ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no poseer más de 3 inmuebles y no tener 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años. Son usuarios de ingresos medios.

Segmento social: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Son usuarios de ingresos bajos.

Existen dos casos en los cuales no es necesario completar el formulario de inscripción:

Los electrodependientes no deben completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí deben hacerlo para solicitar el de gas.

A los domicilios en los que funciona una entidad de bien público tampoco les corresponde hacer el trámite. En ese caso se puede solicitar la tarifa diferencial para entidades.