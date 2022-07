En el marco de los aumentos de precio de las últimas semanas, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, pidió a las empresas alimenticias que "no jueguen con la mesa de los argentinos".

"Si hubo remarcaciones por especulación, por codicia, por incertidumbre, esperamos fervientemente que no jueguen con la mesa y los alimentos de los argentinos", sostuvo la funcionaria nacional.

En conferencia de prensa, la vocera insistió en que "sería bueno que aquellos que remarcaron creyendo que iba a haber devaluación dejen de jugar con los precios, porque no juegan con el Gobierno sino con los alimentos de los argentinos".

Antes de que se dé a conocer el índice de inflación de junio, Cerruti señaló que el Gobierno espera una nueva baja en la cifra: "Vamos a ver los índices. Paso a paso".

Asimismo, la ministra contó que el Gobierno trabaja en garantizar que no haya desabastecimiento en las góndolas de supermercados y almacenes, aunque admitió que pueden haber faltantes puntuales. "No hay faltantes masivos ni ninguna situación que nos haga pensar que estamos ante un desabastecimiento. No llevemos este temor a la población porque no está sucediendo", pidió Cerruti en la habitual conferencia de prensa de los jueves.

En la misma línea, destacó que el flamante secretario de Comercio, Martín Pollera junto a la titular de Economía, Silvina Batakis, trabajan junto a la cartera de Desarrollo Productivo en el diálogo permanente con supermercadistas y grandes empresarios para evitar el faltante de productos en las góndolas.

Por último, en línea con lo expuesto por el mandatario, la portavoz denunció "maniobras especulativas", y concluyó: "Hay maniobras especulativas de algunos que retienen esos productos para esperar poder venderlos a un mayor precio proximamente y esto es lo que estamos denunciando. En este momento de crisis mundial, sumarse al ejercito de los especuladores o de los codiciosos es algo que están haciendo contra los argentinos y argentinas".