El ex carapintada e intendente de San Miguel, Aldo Rico, publicó en las últimas horas un video en el que analiza la crisis del país y llama a las Fuerzas Armadas a organizarse para defender la Patria. "Es un llamado a reunión antes de las crisis. Hoy la patria es una anarquía y no hay gobierno".

"Las circunstancias de violencia se van a profundizar. Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes", comenzó su descargo el ex militar.

En ese sentido consideró que "tenemos que organizarnos, unirnos, para eso hay que volver a tomar los enlaces y organizarnos donde se esté. Es un llamado a reunión antes de las crisis o de las batallas como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito menos dejarla desaparecer".

"Hemos luchado contra el inglés y contra la subversión, en defensa de los valores más importantes de nuestra patria", agregó Rico.

Por último sostuvo que las Fuerzas Armadas "están conducidas por un delincuente terrorista que fracasó", refiriéndose a Jorge Taiana, quien estuvo preso en la ultima dictadura militar por un supuesto atentado contra la triple AAA.

Tras su duro mensaje contra el Gobierno, el líder de la UTEP, Juan Grabois, mantuvo su postura y aseguró este miércoles por la noche que “prefiero decir estas cosas ahora y no lamentarme cuando empiecen los saqueos”.

Grabois había encabezado durante la jornada un acto en el Puente Pueyrredón en el que advirtió que muchos están dispuestos a dejar la "sangre en la calle" para reclamar que cambie la situación económica actual.

En ese sentido, el referente del movimiento social expandió su visión en C5N y aseveró que el estallido social puede producirse en “semanas o meses”.

“Los gobiernos que se fueron indecorosamente cayeron por estallidos sociales. Para que haya estabilidad política tiene que haber estabilidad económica y para que haya estabilidad económica tiene que haber estabilidad social. Esto lo decía Evo Morales”, señaló.

Y agregó: “No hay forma de que exista estabilidad social con estos niveles crecientes de pobreza y la falta de reacción con medidas sociales del Gobierno”.

Así, en la misma sintonía con el acto que lo había tenido como protagonista, criticó al presidente Alberto Fernández: “El Presidente tiene que sentir la presión de los pobres, no de los ricos. Es joda esto. Hace lo que ellos quieren”.