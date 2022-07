En plena crisis económica, el titular de la AFI, Agustín Rossi, habló de la vuelta al diálogo del presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Fernández de Kirchner, y apuntó contra la oposición, a quienes culpó de generar un clima golpista.

“Es un buen momento. Después de la salida de Martín Guzmán se recuperó el diálogo entre los dos principales dirigentes Alberto y Cristina. No digo que se hayan terminado las diferencias, pero han encontrado ambos una forma de dialogarla más encontrada, y es algo beneficioso para la totalidad del espacio político”, expresó Rossi en diálogo con la periodista Nancy Pazos para Metro 95.1.

Para el titular de la AFI el acercamiento entre ambos funcionarios genera fortalecimiento a la coalición y respaldo a Silvina Batakis, cuya elección "contó con el aval del Frente de Todos". "Algunos dicen que Cristina no habló a favor, pero tampoco dijo nada en contra", se escudó el funcionario en un intento de disipar rumores de crisis política.

En la misma línea, cuestionó a dirigentes de la oposición como Patricia Bullrich y Hernán Lombardi y los acusó de generar un clima golpista, aunque destacó que no se trata del accionar principales referentes de Juntos por el Cambio.

"Aunque no es el manual de los principales referentes, los dirigentes periféricos de la oposición van generando un clima golpista y para eso solo se puede responder que el Frente de Todos va a gobernar hasta el 10 de Diciembre de 2023, porque eso es cumplir con el mandato constitucional”.

Y desafió: “Si quieren gobernar, que ganen las elecciones del año que viene. Y veremos como salen, por ahí se terminen llevando una sorpresa”.

En torno a la interna abierta entre el mandatario y su vice, Rossi aclaró que tras la salida de Guzmán, la situación política logró encausarse, y señaló que, en la actualidad, el principal problema de la coalición de Gobierno es la inestabilidad cambiaria. "Después de la renuncia de Guzmán las cosas se invirtieron, pareciera que tenemos una razonable estabilidad política, pero hay que controlar esta inestabilidad cambiaria que impacta en la economía", definió.

Por último, Rossi respaldó una vez más al jefe de Estado al asegurar que intentó establecer un liderazgo complementario con el de la exmandataria, y no antagónico, y reveló que no está al corriente de lo que se charla en los encuentros que protagonizan. El Presidente siempre ha dicho que su liderazgo no es antagónico sino complementario al de Cristina. Si el Frente de Todos fuera una empresa, uno diría que el CEO de la empresa debe hacer lo que dice el accionista mayoritario, pero la realidad es que sin Alberto, los votos no estaban. No es una cuestión matemática. Es imposible imaginar un Frente de Todos sin Alberto y sin Cristina", concluyó.