La CGT rechaza la implementación de aumentos por suma fija y mete presión por paritarias

La Confederación General del Trabajo (CGT) (CGT) planteó hoy su rechazo a la posibilidad de que el Gobierno decida "subir los salarios por suma fija" y advirtió que "hay que respetar la dinámica de las paritarias".

"No se trata de rechazar un bono o no, lo que decimos es que no hay que arrancar pretendiendo subir los salarios por suma fija. Acá lo que hay que hacer es respetar la dinámica de paritarias", apuntó Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la central sindical.

Al finalizar un encuentro de la denominada "mesa chica" de la central obrera, el sindicalista subrayó: "El Gobierno tiene que hacer todo lo posible por bajar la inflación y nosotros tenemos que hacer todo para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo con el proceso inflacionario".

En declaraciones periodísticas, Daer explicó: "Los porcentajes mantienen las estructuras de los convenios colectivos de trabajo y tenemos que defender eso. Esa es una dinámica que tenemos las organizaciones sindicales, no queremos que se subvierta el rol de cada uno".

"Acá se agita el parche por cómo resolvemos los salarios y lo que tenemos que resolver es que la inflación baje. No solo desde la macroeconomía, sino utilizando los instrumentos que sean necesarios", enfatizó el triunviro de la CGT.

Además, el gremialista dijo ver "con expectativa" el arribo de Sergio Massa al Ministerio de Economía, pero consideró que el Ejecutivo nacional debe poner el foco en "controlar la inflación".

Si bien la marcha que se realizará el próximo 17 de agosto comenzó a diseñarse previo a la llegada de Massa al Gobierno, la CGT ratificó la manifestación a causa de la alta inflación.

"Esperamos una gran concurrencia, una movilización muy grande. Hemos hablado con compañeros de otros sectores como la CTA Autónoma, con sectores pymes y con los movimientos sociales que hoy participaron de la reunión. Estamos encaminados", concluyó.