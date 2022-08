La salteña Flavia Royón fue designada al frente de la Secretaría de Energía

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció esta noche que la ingeniera salteña Flavia Royón será designada secretaría de Energía de la Nación.

Royón era hasta el momento funcionaria del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien secundó a Massa en la fórmula presidencial que se presentó en 2015.

Además, informó que se desempeñará como subsecretario de Energía Eléctrica el tucumano Santiago Yanotti, mientras que Federico Bernal ocupará el cargo de subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti será subsecretaria de Planificación.

"Comunico que a partir de mañana se integrarán al equipo Flavia Royón como secretaria de Energía, la acompañarán Santiago Yanotti como subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Bernal como subsecretario de Hidrocarburos y Cecilia Garibotti como subsecretaria de Planificación", expresó Massa por medio de su cuenta de la red social Twitter.

Además, agradeció "el trabajo de Darío Martínez, Federico Basualdo y del equipo que hasta acá llevó adelante la tarea en @Energia_AR" y resaltó que "el objetivo de todos debe ser nuestra soberanía energética y la transformación de Argentina como potencia en este sector".

Royón se desempeñaba como secretaria de Minería y Energía de Salta, además de presidir el Consejo Económico y Social de esa provincia.

Quien ocupará la estratégica secretaría de Energía de la Nación es ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional de Salta, MBA en el IAE Business School y es diplomada en materias relacionadas a producción y gestión integral minera, negocios y metodologías ágiles.

En Salta, desde el principio de su gestión impulsó el diseño y articulación del Plan Provincial de Desarrollo Minero Sustentable que promueve la planificación, modernización, innovación y sustentabilidad de la actividad minera en esa provincia, según los datos de su CV.

En el sector energético lleva adelante proyectos para estimular las inversiones en exploración en la cuenca noroeste; y el desarrollo de energías renovables como solar y biocombustibles.

En tanto, Yanotti se desempeñaba hasta el momento como vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), donde había asumido en junio de 2021.

Las designaciones en el área de energía podrían apuntan a zanjar un área sensible y uno de los puntos de desacuerdo que habría detonado en la salida del ex ministro de Economía Martín Guzmán, por sus desacuerdos con el ex subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo.

La despedida de Darío Martínez

A través de un comunicado, Darío Martínez se despidió y se mostró “eternamente agradecido” con Alberto Fernández y Cristina Kirchner, “por haberme convocado para ejercer el cargo de secretario de Energía de la Nación”.

“Agradezco la confianza, el trabajo conjunto y el diálogo permanente, para llevar adelante las políticas energéticas que el país necesitaba y demandaba”, siguió el ahora ex funcionario.

Martínez aseguró que fue un “honor” ser parte del Gobierno y brindó su apoyo a Sergio Massa como nuevo ministro de Economía. "Con Sergio nos une un gran vínculo desde que fuimos compañeros en la Cámara de Diputados de la Nación y contará siempre con mi colaboración permanente”, indicó.

Y continuó: “Sé de su capacidad de gestión y de su entrega. Estoy convencido de que trabajará sin descanso para que Argentina tenga un presente y un futuro mejor”.

“Le deseo también a las nuevas autoridades de la Secretaría de Energía un gran éxito en esta responsabilidad. Estoy seguro de que avanzarán con éxito en las tareas emprendidas y en los desafíos futuros”, confió.

Por otro lado, contó que desde que asumió Massa en el Palacio de Hacienda, mantuvo reuniones con él y su equipo de trabajo para “repasar la agenda del sector energético, las tareas en curso, en desarrollo y las cuestiones pendientes”.

Respecto a su gestión como secretario de Energía, desarrolló: “Hemos logrado para el sector resultados impensados hace dos años partiendo de un cuadro muy hostil, con una situación inicial de la actividad extremadamente crítica, luego el golpe de la pandemia y todo en el marco de una crisis económica y energética global que agravó, aún más, los problemas de nuestra Nación”.

Martínez dijo que llevaron a cabo “un trabajo arduo con un objetivo claro: mejorarle la calidad de vida a todas y todos los argentinos, en un proceso de construcción de una Argentina más federal”.

“Seguiré siendo parte de un proyecto político que quiere una mejor Argentina para TODOS y TODAS. Continuaré trabajando, con el mismo empeño y compromiso, para que cada argentino y argentina pueda vivir mejor y más dignamente”, finalizó.