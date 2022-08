Manzur: "Es central hablar de los corredores bioceánicos"

Durante el primer Plenario del Parlamento del Norte Grande, llevado a cabo en Jujuy con la participación del vicegobernador Rubén Dusso, el allí presente jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur manifestó su positiva visión sobre el encuentro del norte grande, remarcando la "sustentabilidad" que aporta a las decisiones políticas, al tiempo que instó en su intervención a poner el foco en proyectos como el Corredor Bioceánico y la generación de energías renovables como la geotérmica.

"Que los vicegobernadores de las provincias estén reunidos para trabajar de manera conjunta, en apoyo a sus gobernadores, habla a las claras de la decisión política de ir en un solo sentido hacia la Argentina que queremos. Este parlamento es el que otorgará sustentabilidad de las acciones y las iniciativas que vienen adelante", dijo Manzur, quien continuó su intervención invitando a centrar la mirada en la realización de proyectos como el Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco.

"Tenemos que hablar de lo que habla Rubén (haciendo referencia a Dusso), de los corredores bioceanicos, esto es central, el mundo está empezando a mirar al Pacífico y nosotros también tenemos que mirar hacia la via navegable del futuro", expresó el jefe de Gabinete, conectando dicho concepto al de la energía. "No hay producción, ni desarrollo ni trabajo si no hay energía, en el mundo pasa esto, Europa por ejemplo está viendo de reducir su producción porque no tienen energía y nosotros la tenemos; tenemos la energía eólica, la energía solar, la bio masa, y Rubén me agregaba además la energía geotérmica. Hay que generar las condiciones y la viabilidad política para desarrollar todo esto, hay que generar las condiciones para el desarrollo y eso se logra con lo que pasa hoy acá en este plenario: con consenso" indicó Manzur.

"Hay que hacer las obras que nos van a articular y unir, a las iniciativas de los gobernadores hay que agregarle este respaldo, por eso este encuentro va a marcar un punto de inflexión. Cuando yo veo esta representatividad que hoy tenemos acá me lleno de entusiasmo y de esa sensación tan linda del ser humano, que es la esperanza, la de un futuro mejor, y hoy están dadas las condiciones para lograrlo", expresó finalmente.

A la hora de dirigir la palabra a las y los presentes, el vicegobernador Rubén Dusso por su parte, hizo un repaso por los recursos estratégicos con que Catamarca y región del Noa cuenta, mencionando la transformación del litio como "un recurso estratégico de creciente producción y de vital importancia en el desarrollo de la electromovilidad junto al cobre", así como sobre el desarrollo de energías renovables como la geotérmica, explicando que esta última "representa una energía de base que puede permitir un desarrollo productivo a partir de una fuente limpia y sustentable para a ser posible el desarrollo de las otras industrias". "Tenemos las energías, tenemos los minerales, tenemos todo lo que tenemos que tener, y cada una y cada uno de los que estamos aquí debemos militar es. Estamos en un país con mucha esperanza, con mucha expectativa y con mucha fortaleza, junto a este norte grande que, como alguna vez ayudó a construir la nación, hoy está dispuesto a hacerlo nuevamente".