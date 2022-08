Reunión de Massa con el Campo: "Necesitamos que nos desafecten la parte impositiva"

A pesar del hermetismo, el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo su primer encuentro con los representantes de la Mesa de Enlace en un parque industrial de Escobar. A posterior del intercambio, los representates ruralistas hablaron con la prensa y brindaron detalles del encuentro.

"Necesitamos que nos desafecten la parte impositiva", sostuvo el titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni junto a los presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino y CRA, Jorge Chemes y el vice de Coningaro, Elbio Laucirica.

Se trató una primera reunión de intercambio y de trabajo, que contó con la participación de Juan José Bahillo, actual secretario de Agricultura de la Nación, el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez y el funcionario que está al frente de la Aduana, Guillermo Michel.

A su parte, Chemes reveló que habrá un nuevo encuentro dentro de diez días, a posterior de un intercambio entre los equipos técnicos de ambas partes. Además, contó que la Mesa de Enalce trasladó los reclamos del sector propuestos en un paquete de medidas que plantea la necesidad una reforma impositiva.

"Fuimos escuchados, pero también se habló de tema que nunca antes lo habían tratado y que concretamente estamos hablando de pensar en una reforma impositiva profunda que no es poca cosa", explicó.

Asimismo, subrayó que los cambios que debe adoptar el Gobierno deben darse lo más rápido posible bajo el argumento de que "las circunstancias nos están demostrando que hay que mostrar resultados".

"El país está muy mal, la gente y las empresas están en una situación sumamente crítica y hay que demostrar hechos. El Gobierno debe tomar medidas que generen confianza, porque si no hay confianza no vamos a lograr cambios", expresó el titular de CRA.

En la misma línea, Nicolás Pino sostuvo que no hubo pedidos de liquidación de dólares proveniente de la producción por parte de Massa, y detalló que entre las necesidades del sector estuvieron presentes "las exportaciones de carne, el fideicomiso de trigo, los tipo de cambio, los derecho de exportación, de los intervencionismos de mercado de trigo y de maíz, las demandas o reclamos que estamos viviendo los productores".

Con respecto al desdoblamiento cambiario, los referentes del sector agropecuario le trasladaron al ministro de Economía la dificultad que lleva convencer a los productores para que se deshagan del grano como "moneda de cambio" y procedan a depositar sus ganancia en los bancos. "Les planteamos que es muy difícil convencer a un productor que se deshaga del grano que es su moneda de cambio, que le conserva el poder de compra, para decirle que vaya a poner el dinero en un banco en este país. Creo que todos sabemos lo que significa", se sinceró Chemes.

En torno al dólar soja, los referentes se mostraron determinantes y plantearon que, de no haber modificaciones, el vínculo entre las partes se vería perjudicado. "Le planteamos la inconveniencia del dólar soja, y entendieron que si esto no se modifica va a seguir muy dificil seguir el diálogo. El plazo es mañana, el país no está en situación de esperar ni de estar debatiendo a largo plazo", ponderó el tambero.

Por último, Elbio Laucirica afirmó: "Esperamos que con este cambio de Gobierno haya un cambio de rumbo en la política y se empiecen a ver las medidas que necesitamos. Transmitimos las medidas urgentes en cuanto al avastecimiento de gasoil, y también temas trascendentes como una reforma fiscal integral que es algo que vamos a tener que ir tratando".