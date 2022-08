Espert: "Argentina va a terminar siendo miserable como Somalía"

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, dejó otro duro pronóstico de la economía argentina luego de conocerse el dato de inflación en julio, que llegó a 7,4% y alcanzó niveles del 2002. Sostuvo que el índice de precios "tiende al 100%" para este año y alertó que frente a esa cifra "salarios y jubilaciones van a quedar rezagados".

Fiel a su estilo punzante y sin filtro, el referente liberal auguró que, si no se toman medidas, la Argentina "va a terminar siendo miserable como Somalía".

En declaraciones radiales, el dirigente opositor remarcó que "tener reservas es el ancho de espada", ante lo cual señaló que realizó un pedido para que el Banco Central "informe con detalles en qué están invertidas las reservas, no con cuatro cuentitas pedorras sino dólar por dólar". "Yo calculo que las reservas líquidas del Banco Central son cero", lanzó Espert.

Al referirse a la entidad monetaria y la gestión de Miguel Ángel Pesce, el legislador nacional remarcó que "no se trata de nombres, sino de lo que hay que hacer, que es congelar el gasto público, no emitir más deuda". Por eso, el economista exigió que haya "un presidente del Banco Central que se le plante al ministro de Economía y que no emita más deuda ni dé adelantos transitorios".