Cerruti negó que "por el momento" se analice un aumento del salario por suma fija

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, explicó que en el Gobierno "no se está analizando en este momento" un aumento del salario por suma fija, pero aclaró que con el objetivo de alinear precios con salarios "está analizando una batería de medidas y ninguna es descartada".

"Todas las opciones están contempladas siempre. No se está analizando en este momento la suma fija. Es un momento en el cual el Gobierno está analizando una batería de medidas y ninguna es descartada", respondió Cerruti ante una consulta de NA sobre la posibilidad de que el Ejecutivo disponga un aumento del salario por suma fija.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, la funcionaria nacional indicó que aún no hay una fecha estipulada para que el presidente Alberto Fernández mantenga un encuentro con empresarios y sindicalistas, algo que había sido anticipado por el propio jefe de Estado el pasado 9 de julio durante una actividad oficial en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

"El secretario de Comercio (Matías Tombolini) está avanzando en la primera convocatoria con los empresarios. Es una convocatoria que se construye, que no se hace de un día para el otro porque queremos que suceda algo cuando se convoque", puntualizó Cerruti.

En ese marco, la portavoz precisó que el primer encuentro será del secretario con las diferentes empresas y aclaró que busca "ordenar los precios, porque además de la inflación lo que hay es un desorden en los precios, el mismo producto cuesta diferente en las góndolas con dos cuadras de diferencia".

"El segundo objetivo es ordenar la cuestión de las divisas, y que aquellos que importan con determinado valor de la divisa después no lo pongan en el producto a otro valor, que una de las cosas que está pasando en este momento. Y ordenar también el abastecimiento porque si bien no hay desabastecimiento el mismo desorden de precios implica que en las góndolas haya más o menos de algún producto", enfatizó.

En ese marco, la funcionaria indicó que "entre hoy y mañana" será publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia "para que los trabajadores que tiene planes accedan a empleo en blanco, que es la gran meta del Gobierno".

Además, indicó que lo que el ministro de Economía, Sergio Massa, propuso como orden fiscal se extenderá al congelamiento de ingresos a las empresas del Estado, ya que "no abarcaba a las empresas del Estado y va a abarcar también a las empresas del Estado".

"Es un deber y una obligación. No deberían existir los gastos superfluos en el Estado, así que no entiendo que haya una decisión administrativa con respecto a eso sino un control estricto de que no se lleven adelante los gastos que no son los adecuados. Por otra parte, esos controles se llevan adelante con los diferentes organismos de control que tiene el Estado", subrayó.

Previo al inicio de las preguntas, Cerruti habló de "cifras récord de desempleo" y resaltó que "el 69,1% de la capacidad instalada en industrias, el mayor desde junio de 2015 y un 4,32% mayor respecto a junio de 2021".