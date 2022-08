Espert sobre la segmentación: "estigmatiza a los que viven en barrios ricos"

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, cuestionó hoy la política de segmentación de subsidios de los servicios públicos, al sostener que "las tarifas no están para redistribuir el ingreso" y al respecto criticó al Gobierno por estigmatizar a la gente que vive en barrios supuestamente ricos".

Si bien el economista liberal reconoció que a nivel "filosófico conceptual" está de acuerdo con la quita de subsidios porque "hay que pagar las cosas por lo que las cosas valen" para que "no escaseen", consideró que la implementación será "muy difícil en un contexto donde la inflación va al 100%".

"A mí me parece que está demostrado que hay que pagar por las cosas, lo que las cosas valen, porque si no pagas por ello, lo que valen, escasean. Y es lo que ha pasado con la electricidad, con el gas. Así que por lo tanto no puedo no estar más de acuerdo con un ajuste de tarifas. Esto como concepto. Ahora, después tengo infinidad de críticas al aumento que se ha decidido", explicó.

En diálogo con "Actualidad Política TV", programa que se emite por Canal Metro, Espert opinó que "las tarifas no están para redistribuir el ingreso" porque "para eso está el impuesto a las Ganancias".

"Las tarifas se cobran en función de lo consumido. Cuanto más consumís, más pagás, sea rico, sea pobre, etc. Si vos querés subsidiar o no en función del consumo, independientemente del consumo, es otra cosa. Pero andar estigmatizando a los ricos porque reciben subsidio me parece una cosa horrenda", sentenció.

"Esto de andar estigmatizando a la gente que vive en barrios supuestamente ricos porque reciben un subsidio...la gente no tiene la culpa de eso. Es una decisión del Gobierno haber decidido subsidiar a los barrios que son pudientes", analizó el diputado de derecha.

En tanto, señaló que se viene "un aumento de tarifas importante para 4 millones de personas que no se anotaron para los subsidios" y advirtió que "vamos a ir a una zona de reclamos cada vez más fuerte en materia social".

En este sentido, opinó que si el Gobierno va a "reventar la cabeza de la gente con un tarifazo como el que se avecina", entonces "la política debería acompañar con un gesto" de "contención del gasto público".

"Deberíamos habernos ajustado nuestros salarios. El Gobierno debería haber anunciado un cierre de Ministerios que no sirven para nada", propuso el dirigente opositor.

Consultado sobre la implementación del ajuste tarifario, pronosticó que "va a ser muy difícil, porque primero se anuncia de manera escalonada, por lo cual va a dar tiempo a rearmarse contra el ajuste de tarifas después de que se conozca la inflación de agosto a mediados de septiembre, que va a ser una inflación que no va a ser menos que la que fue durante julio, entre el 7 y 8%".

"Vamos a ir a una zona de reclamos cada vez más fuerte en materia social. Ya lo mostró el pasado jueves la CGT con su acto, las organizaciones sociales participando, marginalmente el acto de la CGT también. Va a ser muy, muy difícil en un contexto inflacionario donde la inflación va al 100% anual, meter este aumento de tarifas, muy difícil", insistió.