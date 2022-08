Miguel Pesce fue ratificado esta noche al frente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por el presidente Alberto Fernández, en lo que constituye una señal clave para los operadores financieros y el mercado. "Cuando se venza su mandato lo voy a ratificar", respondió el jefe de Estado en el marco de una entrevista.

El 23 de septiembre próximo finalizaba el mandato de Pesce, quien recibió críticas desde sectores vinculados al kirchnerismo por la pérdida de reservas en medio del aumento de importaciones.

El Presidente despejó las dudas y dijo que Pesce, un funcionario muy cercano suyo, continuará en el cargo, en medio de una fuerte pérdida de reservas producida en julio último por la suba de las importaciones de energía, de la cual se intentan recuperar.

El próximo 23 de septiembre también deberían dejar su cargo otros integrantes del Directorio del BCRA, sobre los cuales Fernández no brindó precisiones.

La renovación ministerial que puso a Sergio Massa al frente del equipo económico trajo, según analistas, impactos en el Banco Central. El ex presidente de la Cámara de Diputados impulsó como su delegado en el BCRA a Lisandro Cleri, a quien propuso como vicepresidente el primero de agosto último para manejar la estratégica área de Operaciones del Central.

En los últimos días de operaciones el BCRA logró frenar la venta de dólares y cerró las jornadas con compras. Según el último dato conocido, las reservas brutas del Central se ubican en US$37.005 millones.

Los asientos del Banco Central

El Directorio del Banco Central tiene 10 integrantes cuyos mandatos duran seis años y se renuevan por mitades.

Y la crisis ministerial encontró al cuerpo con todas las vacantes cubiertas. La renuncia de uno de sus directores, Arnaldo Bocco, abrió un lugar para el ingreso de Cleri.

La vicepresidencia del BCRA está a cargo de Sergio Woyecheszen, uno de los directores que finaliza su gestión el próximo 23 de septiembre y que no parece tener intenciones de dejar ese lugar.

La vacante que generó Bocco, además, tiene otro aspirante: Eduardo Hecker, quien dejó la presidencia del Banco Nación y fue reemplazado por Silvina Batakis.

Además de Pesce y Woyecheszen, hay otros cuatro integrantes del directorio a quienes les queda solo un mes de mandato: Zenón Biasgosch, cercano a Roberto Lavagna y experto en temas de lavado de dinero, Claudia Berger, Betina Stein y Claudio Golonbek.

Este último, cercano a Pesce, ocupa la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, el organismo del BCRA que supervisa a los bancos.

Al mismo tiempo, hay otros tres integrantes con mandato asegurado hasta el 23 de septiembre de 2025: el vicepresidente segundo Jorge Carrera, de larga trayectoria como funcionario de línea en el BCRA, el massista Pablo Carreras Meyer (reemplazante de Diego Bastourre, también ex funcionario de línea) y Agustín D´Attellis (reemplazante de Guillermo Hang). Ambos reemplazados eran cercanos al ex ministro Martín Guzmán.

El kirchnerismo puro no está ausente en el reparto de los espacios de decisión. El santacruceño Waldo Farías, ex ministro de Economía de su provincia y ex director de la entidad, ocupa la Sindicatura y oficia de delegado de la vicepresidenta Cristina Kirchner.