De Pedro: "Hablar del Corredor Bioceánico es la mejor manera de homenajear a Catamarca en el día de su Autonomía"

El vicegobernador Rubén Dusso encabezó junto al gobernador Raúl Jalil y el ministro de Interior de la Nación, Wado de Pedro, la segunda jornada de trabajo en el marco del evento "Catamarca, un puente hacia el mercado Asiático", que reunió en la provincia a los representantes de los países asiáticos de Malasia, Filipinas, Indonesia, Vietnam y Tailandia, de la región chilena de Atacama, y de las provincias del Norte Grande, para avanzar de manera conjunta en la implementación del proyecto Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco.

De esta manera, junto a las mencionadas autoridades, estuvieron presentes; los embajadores de Indonesia, Niniek Kun Naryati Sisewojo; de Malasia, Nur Azman Abdul Rahim; de Vietnam, Than Duong Quoc; de Tailandia, Krit Tankanarat; de la Embajada de Filipinas, el encargado de Negocios, Jason Anasarias y el vicecónsul Miguel Hornilla; el director ejecutivo Carlos Rizzutti y el presidente Global de la Cámara de Comercio Mercosur-ASEAN (MACC), Rodolfo Caffara Kramer; el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; el ministro de Minería, Marcelo Murúa; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el ministro de Logística y Transporte, Raúl Chico; los senadores Oscar Vera y José Luis Martínez; la senadora Virginia del Arco; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; el Gerente del Puerto Caldera (Chile), Miguel Perret; el presidente de la empresa Ferronor, Alejandro Schlesinger; y el presidente de Ymad, Fernando Jalil.

El gobernador Raúl Jalil dio el puntapié inicial a la jornada, dando la bienvenida a las y los presentes, y expresando que los catamarqueños "tenemos el desafío de promocionar nuestro Corredor Bioceánico".

Fue el ministro Wado de Pedro quien continuó la apertura de la jornada, expresando: "Lo que hoy estamos discutiendo y pensando es parte de la agenda de decisiones estratégicas que queremos tomar en Argentina. Para nosotros el federalismo debe ser igualdad de oportunidades en cada rincón de la Argentina, y esa igualdad de oportunidades tiene que ver con la posibilidad concreta de conseguir trabajo. Si no hay empleo no hay ningún gobierno que se pueda decir federal. Entonces, decisiones y obras estratégicas que generan potenciales productivos a largo y ancho del país deben ser una política de estado que tiene que trascender a los gobiernos de turno".

"Estar hablando del Corredor Bioceánico es la mejor manera de homenajear, en el día su autonomía, a Catamarca, a todo su pueblo y a toda su historia. Porque no hay autonomía si no hay independencia económica e identidad. Pensar en salir con la producción a través de los puertos de aguas profundas chilenos, es también pensar en volver a hacer grande al norte Argentino", concluyó el ministro de la Nación.

Seguidamente, el vicegobernador Rubén Dusso tomó la palabra para expresar, por su parte; "Entre todos vamos a hacer posible algo que algunos visionarios en 1911 aprobaron por unanimidad en el Congreso de la Nación; la concreción del ferrocarril dese Tinogasta hacia la frontera con Chile. Rescato lo que dije el ministro de Interior; no hay ninguna capacidad de crecimiento sin inversión y generación de empleo y debemos lograrlo sobre la base la inclusión, debemos hacerlo todo con la gente adentro. Los invito a trabajar en honor a Catamarca, a su autonomía y a quienes que la han hecho posible, pero recordemos que no hay autonomía si no hay Independencia, si no hay inclusión y posibilidades para cada una y cada uno de todos los catamarqueños. Y esta no es solo una obra para Catamarca, sino para más de 14 provincias de Argentina".

La Ministra Verónica Soria fue quien estuvo a cargo, junto a los miembros de su equipo ministerial, Ing. Pedro Monferran y Diego Molina Muscará, de la presentación del proyecto del Corredor. "Poder desarrollar este proyecto nos permite ampliar esa mirada puesta solamente hacia el puerto de Buenos Aires y mirando hacia Europa, por una nueva mirada geopolítica puesta en el Centro y Norte del país, con un modelo de desarrollo estructurado que mire hacia el Pacífico y, desde allí, a Asia. Vincular a la provincia con el continente asiático es tener una mirada estratégica de futuro que entienda que las inversiones deben realizarse en función de la nueva realidad geopolítica mundial".

Los representantes de los países asiáticos tuvieron también el espacio para brindar su visión sobre la iniciativa del Corredor Bioceánico.

"Creemos que esta iniciativa es muy importante para estrechar las relaciones entre Catamarca y Asia", se expresó desde la representación de Viet Nam, mientras la persona encargada de las relaciones de Malasia dijo que a su país le "gustaría incrementar las relaciones de intercambio con Argentina", asegurando estar interesados en el proyecto, "porque creemos que este Corredor va a significar un cambio en el comercio y va generar un gran valor económico no solo en Catamarca y provincias argentinas sino también en Chile". "No queremos perder esta oportunidad de oro porque creemos que será un gran cambio en la naturaleza de nuestro comercio", expresó.

El representante de Tailandia, por su parte expresó: "Creemos que podemos complementarnos muy bien con Argentina porque importamos soja y maíz y el proyecto del corredor podría generar un significativo aumento para nuestro intercambio comercial", mientras el representante de Filipinas aseguró que su país tiene "mucho en un común con Argentina" y que están "felices de poder llevar adelante este intercambio ya que la economía filipina está creciendo a un ritmo muy rápido y eso representa una oportunidad para Argentina, no solo en el intercambio tradicional de productos de agricultura, sino también en materia de innovación y energía renovable".

El presidente de Macc expresó: "Lo que estamos viendo hoy es el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Es importante que estemos unidos porque las metas globales de la actualidad deben cumplirse ya no individualmente sino entre todos".

"Somos un puerto que está el servicio del Corredor Bioceánico y listo para que los productos argentinos comiencen a salir por aquí", señaló al momento de tomar la palabra el gerente del puerto chileno de Caldera, mientras el representante de Ferronor, principal empresa chilena dedicada al transporte ferroviario y logística dijo que este proyecto representa "un punto de partida fundamental para lograr una coordinación logística y de transporte que permitan precios competitivos para los productos que se exporten a Oriente".