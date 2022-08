Carrió se metió en la interna del PRO en apoyo a Horacio Rodríguez Larreta

La líder de la Coalición Cívica (CC) y una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, defendió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, luego que recibiera cuestionamientos por parte de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por el accionar de la Policía de la Ciudad en las manifestaciones frente al departamento de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Lo hizo a través de un comunicado de prensa que lleva su firma y la de los principales referentes de la CC: "Elisa Carrió, la presidente de la Coalición Cívica de la Ciudad de Buenos Aires, Paula Oliveto, y el bloque de diputados de la porteños, Facundo Del Gaiso; Hernán Reyes; Cecilia Ferrero y Lucía Romano, expresan su apoyo al Gobierno de la Ciudad y a su Policía, luego de su accionar del sábado en la puerta de la casa de Cristina Kirchner".

"Carrió y los legisladores piden evitar bajezas personales y llaman a la reflexión a la señora vicepresidenta para que tome conciencia de que sus vecinos, en general, son gente de la tercera edad. Esas manifestaciones en calles tan pequeñas, con gente mayor de 60 y 70 años viviendo ahí, pueden causar pánico y miedo a los habitantes de un lugar muy tranquilo, como ella misma lo sabe", continúa el texto y finaliza: “Solicitamos que evite violentar a esas personas mayores que son sus vecinos en este camino tan difícil”.

La exministra de Seguridad de Mauricio Macri reavivó la interna entre Halcones y Palomas dentro del PRO. Hoy acusó a Rodríguez Larreta de "regalarle la calle al kirchnerismo": "Para mí cuando tomaste la decisión de mantener la valla, la mantenés y no te corrés. No es el problema de la valla, es lo simbólico; es dónde está el Gobierno, dónde mantenés el orden".

En el Gobierno porteño no se quedaron callados. En declaraciones radiales, el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro le contestó a Bullrich: "No me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social, pero nuestra responsabilidad como funcionarios es agotar todas las instancias de diálogo antes de llegar a esa medida”.

El cruce entre Carrió y Bullrich

Las referentes del espacio opositor se cruzaron hace dos semanas cuando Bullrich arremetió contra Carrió acusándola de dar "un espectáculo degradante" y pidió "terminar con la impunidad de la palabra", después que "Lilita" criticara a otros integrantes de la coalición. "Como presidenta del PRO no puedo ver con buenos ojos el espectáculo degradante de Elisa Carrió, al golpear a dirigentes de Juntos por el Cambio objetando sus conductas éticas", escribió la líder de Los Halcones del PRO en su cuenta de Twitter.

Carrió había señalado en declaraciones televisivas vínculos entre ministro de Economía, Sergio Massa, e integrantes de Juntos por el Cambio: "Tiene que tener reglas decentes, no pueden tener más negocios. Le dije a Mauricio Macri que yo estoy harta de que haya doble juego y voy a hablar. Él me dijo que tengo razón. Yo ya hablé y el tembladeral que hay...Me llaman a toda hora, pero aclaro que la unidad está asegurada".