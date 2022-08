Desde la Coalición Cívica criticaron a Bullrich: "Tiene momentos de protagonismo que debería guardarse"

La decisión de colocar vallas en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner generó debates al interior de Juntos por el Cambio. A su parte, la diputada de la Coalición Cívica (CC - ARI) Marcela Campagnoli cargó contra la titular del PRO Patricia Bullrich por sus críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"A Patricia la respeto, sé que es una mujer laburadora y honesta, pero hay momentos donde las diferencias internas y deseos de protagonismo hay que guardarlos hacia adentro. En el momento en el que están queriéndose llevar puesto a la Policía de la Ciudad y atacando al jefe de gobierno porteño, se pueden haber cometido errores, asumámoslos, pero no en público. Dirimamos los errores, pero de forma interna", expresó en diálogo con Nancy Pazos para la Metro 95.1.

Además, amplió: "La vi en TN y no lo podía creer. No correspondía que dijera nada porque el jefe del operativo es el jefe de la ciudad y correspondía que hablara él. Me llamó poderosamente la atención. No lo hablé con Lilita, pero lo comentamos en el bloque. Fue como una falta de apoyo, como querer dirimir la interna ante las cámaras".

Si bien evitó hacer referencias a la interna del PRO, aseguró que "a veces en un Estado lo más importante es el nivel de oposición" que permite elevar la presión al Gobierno. "Si tenés una buena oposición obligas al Gobierno a levantar la vara. Es importante el nivel de la oposición que obliga al Gobierno a ser mejor", justificó.

Asimismo, la diputada que responde a Elisa Carrió enfatizó en la centralidad de retomar el diálogo con funcionarios que responden a Alberto Fernández para mantener el orden en la Ciudad. "Creo que hay que aunar y ahondar el diálogo entre el Gobierno Nacional, que es el responsable de la custodia de la vicepresidenta, de la Policía Federal que me parece bien que se aumente la custodia de la vice sobre todo en estas circunstancias, y del Gobierno de la Ciudad, que tiene jurisdicción para ordenar el espacio público", afirmó.

Por otro lado, reveló que ni bien tomó conocimiento de lo sucedido, junto al titular del CC - ARI Maximiliano Ferraro aconsejaron a Larreta para que tomara contacto con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el de Seguridad, Aníbal Fernández para mantener la paz social.

La diputada defendió la colocación de vallas en Juncal y Uruguay bajo el argumento de que operaron como "resguardo" para Cristina Kirchner y vecinos de la zona. "Cuál es el problema de poner las vallas, en Casa Rosada está lleno de vallas. La valla no es un acto represivo, es para ordenar y cuidar a los vecinos. Puede haber sido mal tomado. Nadie les estaba impidiendo que se manifestaran, pero los vecinos de la zona tienen derecho a circular", declaró.

Por último, Campagnoli habló del fallo del juez Roberto Gallardo que ordenó a la Ciudad a retirar las vallas de la zona, y manifestó su disconformidad con los dichos del jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, quien aseguró que no acatarán la orden. "Es cierto que el juez Gallardo le puso palos en la rueda a cualquier decisión que la Ciudad, pero no me parece feliz hacer un comentario de ese estilo de ningún funcionario. El juez tiene el derecho de fallar como quiera y el Gobierno de la Ciudad de apelar la medida, pero no aumentar la agresión en las calles y las diferencias", concluyó.