Larreta no acatará el fallo para sacar la policía de las cercanías de la casa de Cristina Kirchner

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que no acatará el fallo del juez Roberto Gallardo que ordena correr a la Policía de la Ciudad de la custodia del domicilio de Cristina Kirchner.

De hecho, dobló la apuesta y aseguró que hará todo lo contrario: aumentará la presencia en la zona con inspectores de otras áreas, según anunció en un acto que compartió con su jefe de Gabinete, Felipe de Miguel, y su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

“Este lunes vimos cómo un juez públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema nos ordena liberar la calle, que no nos ocupemos más de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional. Nadie nos puede obligar a no cumplir con nuestras obligaciones”, aseguró en una conferencia de prensa.

El fallo de Gallardo

Este lunes, el juez Roberto Andrés Gallardo -con jurisdicción en el ámbito porteño- ordenó al jefe de Gobierno porteño que “cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia” del domicilio de la Vicepresidenta, en cuyas puertas el sábado pasado se desató una represión contra militantes del Frente de Todos (FdT).

El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 2 de la ciudad de Buenos Aires dispuso la medida cautelar en el marco del trámite de una serie de recursos de amparo presentados durante el fin de semana por dirigentes vinculados al FdT.

Al referirse al operativo policial del sábado pasado, Rodríguez Larreta sostuvo que "sólo en la Argentina uno puede tomar como una provocación el hecho de poner una valla" y destacó el accionar de los efectivos de la Policía porteña.

En cuanto al fallo del juez Gallardo indicó que ya fue apelado y que el magistrado será recusado: "Nadie nos puede obligar a no ejercer nuestras obligaciones, no nos vamos a correr de la obligación de cuidar a los vecinos de la ciudad", dijo el alcalde.

En tanto, Rodríguez Larreta le pidió a la Vicepresidenta que "no siga incitando a las agresiones y a la violencia, y no siga con sus declaraciones echando nafta al fuego".

Tras argumentar que Cristina Kirchner se ocupa "solamente de resolver sus problemas personales", le reclamó que "se ocupen de trazar un rumbo para sacarnos a los argentinos de la situación en la que estamos".