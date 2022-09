Andrada: “Tenemos que reflexionar, no solo este feriado, sino en todos los días que vienen”

El senador nacional Guillermo Andrada se expresó ante el intento de asesinato perpetrado anoche en la puerta de su domicilio contra la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, repudió el gravísimo hecho y llamó a la reflexión a toda la sociedad y a la política en general para evitar que se genere un estado de efervescencia que es imprescindible evitar.

“Estamos ante un hecho trágico para nuestra democracia, porque es llegar a un extremo que la dirigencia política no tiene que permitir. Ya tengo mis años y me ha tocado vivir épocas en las cuales pasamos de la lengua a las balas, y eso es grave”, advirtió el legislador por Catamarca.

Por ello, hizo hincapié en que los dirigentes “tenemos que tener la madurez en primer lugar de repudiarlo. En el Senado anoche todo el arco político lo hizo. Hicimos una reunión demostrando que esto hay que repudiarlo. No se puede llegar a este punto y seguir transitando un camino de violencia política”.

Además, subrayó la necesidad de exigir que la investigación permita dilucidar fehacientemente lo sucedido, porque toda la ciudadanía necesita saber el origen de esto.

Andrada sostuvo también que es necesario que la política sea siempre argumentada, sin pretender imponer ideas al otro, sin ningún tipo de violencia: “siempre exponiendo el pensamiento, debatiendo. Después la sociedad es la que tiene que evaluar quién tiene la razón. Pero siempre por un camino de paz y de debate”.

Asimismo, el senador nacional reflexionó que “intentar quitarle la vida a alguien es un hecho gravísimo. Lo que pasa es que si le pones un condimento político es más grave aún, porque lo que se hace es pasar de un debate de ideas a algo que puede llevar a un enfrentamiento. Ya viví esto, tengo mis años, y sé que eso trajo consecuencias muy trágicas para la Argentina”.

En ese orden, consideró que entre todos “tenemos que parar la pelota. Yo como político también soy responsable, no de los hechos éstos en sí, pero sí de tomar la decisión, con mi conducta, de que la situación no siga tomando una efervescencia que después no tiene retorno”.

Al respecto, Guillermo Andrada remarcó que además del feriado decretado hoy por el Presidente Alberto Fernández, y al que adhirió la Provincia de Catamarca, en lo sucesivo, todos los días, debemos reflexionar.

“De nada nos va a servir que hagamos un feriado, una marcha, y después sigamos alimentando un odio dialéctico que no nos llevará a ningún lado. Mi postura es que esto es para todos los días que vienen. Gracias a Dios no hubo una persona muerta. Pero tenemos que reflexionar, no solo en este día, sino en todos los días que vienen”, finalizó.