"El Cuervo" Larroque llamó a la reflexión y pidió "generar canales de entendimiento"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "El Cuervo" Larroque, pidió generar canales de entendimiento con la oposición y llamó a la reflexión luego del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Estamos en un momento muy delicado, es para parar y reflexionar. Entiendo que en los momentos normales se haga política con la calculadora en la mano, pero este es un tiempo para tener prudencia. Desde que habló el Presidente (Alberto Fernández) y se planteó lo del feriado empezaron las especulaciones", expresó Larroque para AM530.

El referente de La Cámpora se mostró preocupado y consternado ante el intento de magnicidio y llamó a "refundar la democracia" de conjunto: "El viernes, en una demostración contundente de nuestro pueblo en absoluta paz, en un acto que no fue lo que se pretendía instalar respecto a algún de un aprovechamiento político, sino simplemente la conmoción de un pueblo".

"Tratemos de parar, reflexionar y refundar la democracia para toda esa gente que se manifestó. Algunos pueden simpatizar más o menos por Cristina, pero que estaban preocupados en términos institucionales", agregó Larroque.

En la misma línea, declaró: "Hace falta discutir cómo hacemos para que el país funcione, y cómo hacemos para resolver el problema del peronismo porque no se acepta un peronismo no domesticado. Si hay un problema con el peronismo y las grandes mayorías, y no encontramos una resolución consensuada, evidentemente el futuro va a ser sombrío".

El funcionario que responde a Axel Kicillof pidió "parar la locura" y comprender que el atentado contra la vicepresidenta debe ser tomado como "un punto de inflexión". "Tampoco es una situación fuera de contexto, recordemos que en marzo apedrearon el despacho de la vicepresidenta, amen de lo que viene ocurriendo desde hace años con expresiones violentas en movilizaciones", reflexionó.

"En ese momento hicimos una advertencia muy fuerte y fuimos tildados de exagerados. Esperemos que este contexto haya terminado con lo que ocurrió el jueves pasado", contextualizó. Asimismo, argumentó: "En la Argentina hay una tensión en función de los modelos de país, pero no hay ningún interés que pueda propiciar lo que ocurrió el pasado jueves. Es el momento de frenar y generar esos canales de entendimiento".

Por último, ante los cuestionamientos de referentes de Juntos por el Cambio, Larroque apeló a que la dirigencia adopte "una posición responsable", y habló de "unidad nacional con criterios" para discutir los pasos a futuro.

"Es vital la unidad nacional con criterios. Hay que discutir qué vamos hacer de acá en adelante. Debe ponerse en el marco de la situación internacional. Hay intereses ajenos y el caos les viene bien. No es casualidad que se motorice el odio de la manera en la que se está haciendo", concluyó.