Larreta reunió a dirigentes de todo el país: "Vamos a pelear para ganar en cada una de las provincias"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado nacional por Mendoza Omar de Marchi reunieron a dirigentes políticos de todo el país bajo el lema "Preparándonos para gobernar: un país federal".

La convocatoria fue en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a un total de 150 referentes entre senadores, diputados, intendentes, presidentes de partido y legisladores provinciales. Durante el encuentro, que contó con una disertación a cargo del ex ministro de Economía de la Nación Hernán Lacunza, se analizó la situación macroeconómica actual con el objetivo de tener un diagnóstico para continuar delineando soluciones que generen trabajo, aumenten la producción y expandan la capacidad exportadora de la Argentina.

Rodríguez Larreta sostuvo: “Estoy convencido de que hay que terminar con la grieta. Es difícil ponerse de acuerdo pero es lo que cambia la Argentina”.

“Hay que tener más coraje para consensuar con el que piensa distinto que para pelearse. La firmeza que la Argentina necesita es la de solucionar los problemas de la gente”, consideró el mandatario porteño. A su entender, "para solucionar los problemas hay que llegar preparados". "Estamos trabajando en la definición del plan y en el consenso con nuestros socios políticos. Tan importante como tener un plan es tenerlo consensuado”, detalló el jefe de Gobierno porteño.

“Lo que va a cambiar el país no es aprobar leyes los primeros días, sino que éstas se mantengan veinte años. La unidad se expresa con que lleguemos juntos al 10 de diciembre del año que viene, pero sabiendo lo que hay que hacer”, señaló y continuó: “Para sacar la Argentina adelante, no nos alcanza solo con el gobierno nacional. Vamos a pelear para ganar en cada una de las provincias, en cada municipio y en cada rincón de la Argentina”.

Entre los participantes estuvieron: Rogelio Frigerio, diputado nacional por Entre Ríos; Luis Juez, senador nacional; Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán; Nacho Torres, senador nacional por Chubut; Claudio Poggi, diputado nacional por San Luis; Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa; Felipe Álvarez, diputado nacional por La Rioja; Marcelo Orrego, diputado nacional por San Juan; Gabriela Neme, diputada provincial de Formosa; Rubén Manzi, diputado nacional por Catamarca; Héctor Tito Stefani, diputado nacional por Tierra del Fuego; Alfredo Schiavoni, diputado nacional por Misiones; y Eugenio Burzaco, ex Secretario de Seguridad de la Nación.

Los paneles estuvieron a cargo de Enrique Szewach, ex director del Banco Central; Jorge Faurie, ex canciller argentino; y Gustavo Idigoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. La moderación del encuentro la hizo Julia Pomares, ex directora de CIPPEC y actual jefa de asesores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo referentes de 22 provincias presentes en el encuentro. El mismo fue un espacio de diálogo e intercambio federal con el objetivo de desarrollar planes de Gobierno para cada una de las provincias, a la altura de los desafíos que enfrenta Argentina.

Entre los 150 dirigentes que participaron del encuentro federal estuvieron además de los mencionados: por parte de Córdoba, Gustavo Santos, Pedro Dellarossa, Héctor Baldassi, Soher El Sukaria, Sara Majorel, Pedro Roulet, Javier Pretto, Darío Capitani, Oscar Agost Carreño, y Gabriel Frizza, entre otros; por parte de Santiago del Estero, Facundo Pérez Carletti; por La Rioja, Julio Sahad; por Salta, Martín Grande, Carlos Zapata, entre otros; por Jujuy, Luciano Angelini, Jorge Hiruela, entre otros; por Chaco, Lucas Figueras, Marilú Quiroz; por Santa Fe, Anita Martínez, Gabriel Chumpitaz, Dionisio Scarpín, Germana Figueroa, Gisela Scaglia, entre otros; por Catamarca, Enrique Cesarini; Carlos Olivera; por Corrientes, Augusto Costaguta, Damián Garavano; por Formosa, Enrique Ramírez; por San Juan, Enzo Cornejo; por Neuquén, Leticia Esteves; por Río Negro, Juan Martín; por Santa Cruz, Ramón Alberto Parsons; por La Pampa, Victoria Huala; y por Tierra del Fuego, Federico Frigerio.