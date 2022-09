Gómez Alcorta: "Nos amenazan por mensajes en los celulares a muchos ministros y ministras"

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, contó que "muchísimos" integrante del Gabinete reciben "amenazas por mensajes en los celulares" y reconoció que es algo que "se naturaliza".

"En las redes sociales se dicen barbaridades. Nos amenazan por mensajes en los celulares a muchos ministros y ministras. Uno va naturalizando y eso permite, comunica que eso se puede hacer y ahí corremos un poquito más el límite", sostuvo la funcionaria nacional.

En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, la abogada señaló que "el intento de homicidio de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) es un hecho traumático para ella, sin dudas, al igual que para la sociedad".

"Todas las fuerzas políticas entendieron que había un hecho que afectaba a todos, por eso no hay que pensar ninguna gestualidad en términos individuales", manifestó Gómez Alcorta, al cuestionar que los dirigentes de la oposición no hayan asistido a la misa que se brindó el fin de semana pasado en la Basílica de Luján "por la paz y la fraternidad de los argentinos".

Además, criticó la decisión del bloque de Diputados del PRO de abandonar la sesión especial de la Cámara baja en la que se trató el proyecto de repudio al intento de magnicidio: "No tengo ninguna duda de que la bancada del Frente de Todos no se hubiera levantado del Congreso si el atentado hubiese sido contra (el ex presidente Mauricio) Macri".

Por otra parte, al referirse a la causa judicial que investiga el atentado, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad indicó que "hace 48 horas la vicepresidenta designó abogados que la representan en la causa y ahí va a haber una intervención vinculada a las medidas de prueba".

Respecto a los detenidos, Gómez Alcorta afirmó que "había un nivel de organización, eran varias personas" y remarcó que "hay que investigar si alguien los financiaba".