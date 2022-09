Gregorio Dalbón, abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, destacó la exposición del principal defensor Carlos Alberto Beraldi en los alegatos por la causa Vialidad y cuestionó con dureza a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

"Fue una clase magistral del colega Beraldi. Ya por demás, sentí lástima por los fiscales Luciani y Mola porque no van a terminar bien", subrayó el letrado al tiempo que aclaró que no se trata de una amenaza sino de "una consecuencia de su actuar".

"Lo que hizo Beraldi mostrar la verdad con pruebas. Es decir, la mentira, como dijo Cristina en su Twitter, de Luciani y de Mola con una altura jurídica y buenos modales. Los está sacando de la Justicia argentina a estos dos fiscales que cuando termine el juicio van a perder sus cargos porque inventar una causa, pedir pena para condenar inocentes es un delito", amplió el abogado en una entrevista a C5N.

Asimismo, el abogado enfatizó: "Son dos delincuentes que van a quedar fuera de la justicia". Además, definió al tribunal de la causa como "el tribunal del lawfare" compuesto por "los jugadores de fútbol" en referencia a los vínculos de los jueces con el exmandatario Mauricio Macri, y denunció la falta de "Estado de Derecho" en Comodoro Py.

"Al no tener un Estado de Derecho concreto en Comodoro Py, sino un comercio, es muy difícil saber cómo va a salir una causa. Cuando uno va con el derecho como fue Beraldi deberían absolver a Cristina y a todos los imputados en la causa, pero estamos por fuera del Estado de Derecho, con un tribunal que no le permitió ampliar su indagatoria cuando el fiscal agregó pruebas. Cuando agregan algo, ante la duda deben estar con el imputado no con la fiscalía", cruzó.

En la misma línea, se mostró en desacuerdo con las autoridades a cargo de investigar el intento de magnicidio contra la exmandataria y vinculó a la jueza María Eugenia Capuchetti con el diputado del PRO, Cristian Ritondo. También referenció al fiscal Carlos Rívolo como "el fiscal del lawfare".

"A mí Capuchetti no me va ni me viene y sus antecedentes me hacen acordar a Ritondo. Carlos Rívolo es un fiscal del lawfare, a mi criterio, todo lo que digo es mi opinión personal, y creo que están llevando la causa a un intento de homicidio cuando todo es mas grave", manifestó.

Por último, Dalbón opinó sobre la tira de Nik Gaturro publicada en La Nación, y reveló que presentará su demanda ante la justicia. "Hablé con Juliana Di Tullio y lo voy a demandar. No podemos permitir que sea un chiste el atentado terrorista que sufrió Cristina y que minimicen eso ridiculizando a la víctima, revictimizándola, y tomándole el pelo al presidente. Se está naturalizando que cualquiera pueda tomarle el pelo al presidente y a la vice", concluyó.