El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, fue recibido hoy por el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, para desarrollar una serie de actividades que incluyó la firma de convenios para la asistencia y financiación del programa provincial de Manejo del Fuego, la conformación de un Gabinete Provincial de Cambio Climático y la presentación de proyectos para la conformación de un Parque Nacional en el territorio catamarqueño.

En la sede de la Casa de Gobierno el ministro Cabandié fue recibido, además, por la ministra de Seguridad de la provincia, Fabiola Segura, el flamante ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente, Lucas Zampieri, el secretario de Medio Ambiente, Nicolás Verón, entre otros funcionarios y miembros de los equipos técnicos del gabinete de Nación y Provincia.

En primer lugar, se firmó el convenio mediante el cual se establece la conformación de un Gabinete Provincial del Cambio Climático, que se constituirá por integrantes de los ministerios y secretarías del Poder ejecutivo vinculados a esa temática.

Con este convenio, además, se orientan las políticas públicas del nivel provincial tendientes a cumplir con los lineamientos de la Ley Nacional Nº 27520 respecto de la adaptación y mitigación del cambio climático. Del mismo modo, se determina en el convenio la conformación de un consejo asesor y el inicio de la elaboración de un Plan Provincial de Respuesta ante el Cambio Climático.

En el mismo sentido, se rubricó el convenio Marco de “Asistencia y Financiación para el Manejo del Fuego en la provincia” en el que también se involucró a la ministra de Seguridad provincial, Fabiola Segura.

Parque "Arrayanes de Concepción"

Luego, Cabandié y el Gobernador firmaron el acuerdo del “Proyecto de creación del Primer Parque Nacional en Catamarca” que se denominará “Arrayanes de Concepción”. La rúbrica del acuerdo se realizó junto al presidente de la Administración de Parques Nacionales, Federico Granato, y de acuerdo a lo que se especificó, permitirá llevar adelante labores técnicas conjuntas tendientes al relevamiento catastral y de valores de conservación de la mencionada área protegida emplazada en las Sierras de Ambato en el departamento Capayán.

El área que comprenderá el futuro Parque Nacional intenta preservar valores biológicos, culturales y arqueológicos de singular belleza y únicos en la Argentina, como los bosques montanos y pastizales de neblina, además de cursos de agua con los cuales se sostienen las producciones agrícolas y ganaderas del territorio. Del mismo modo, tratará de poner en valor a innumerables atractivos como distintas Iglesias, aguas termales, vestigios arqueológicos de la cultura Aguada (de una antigüedad estimada de más de 1500 años) vistas panorámicas, circuitos de aventuras, entre muchos otros. Hay que destacar que Catamarca, pese a su gran extensión y a sus innumerables bellezas naturales, no posee aún ningún área protegida nacional bajo la Administración de Parques Nacionales.

Con un video institucional, se realizó también la presentación del Plan Estratégico de los Bosques Nativos 2022-2032 y a la vez que se creó el Fondo Verde del Clima, conformado desde la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia.

Se trata de una herramienta para una planificación a 10 años que permite garantizar la conservación de los Bosques Nativos generando un contexto de desarrollo estratégico y sostenible.

Al momento de dirigirse a los presentes, el ministro Cabandié resaltó la iniciativa del Gobierno provincial para establecer el proyecto del Parque Nacional Arrayanes de Concepción.

“Esto es para nosotros una verdadera alegría, porque es la manifestación de la voluntad que tiene la provincia para el desarrollo de una industria limpia, que es el turismo. Porque un parque nacional nos permite tener una gran cantidad de turismo regional, nacional e internacional”, expresó.

Allí en ese marco, Cabandié anunció que, junto al gobernador, la ministra de Seguridad y los funcionarios nacionales del área de manejo del fuego, iniciarán las gestiones para establecer en Catamarca una nueva base para el combate de los incendios forestales que tendrá bajo su responsabilidad el monitoreo de toda la región NOA.

“Antes, el Estado Nacional tenía sólo una base de combate de incendios forestales, que está en la localidad de Golondrina, Chubut, en la Patagonia. Creamos dos bases más, una en San Luis, para monitorear la zona centro y otra en Misiones, para la región del NEA. Ahora, vamos a crear la cuarta base, para la región NOA, aquí en Catamarca, y contará con brigadistas en forma permanente, utilizando los recursos que ya tiene la provincia”, aseguró el ministro para luego enfatizar que estos trabajos se deben acompañar con la responsabilidad de la población dado que “si no tenemos responsabilidad ciudadana, no nos van a servir los aviones ni lo que hagamos” para el control de los incendios.

“Felicitaciones brigadistas –expresó el ministro nacional-, por combatir los incendios de los últimos días, el de Ancasti sobre todo. Es bueno saber y que todos entiendan que los fuegos no se apagan solos. Porque si no están los aviones y no están los brigadistas, de nada sirve arrojar agua. Necesitamos a los brigadistas, son los que arriesgan su vida, ponen su cuerpo, son los que se encargan de extinguir y llevar hasta el final este proceso”.

A su turno, el gobernador Raúl Jalil defendió la potencialidad de la provincia en cuanto a su colaboración para mitigar el cambio climático y la transición energética.

"Catamarca en cuanto al medioambiente tiene mucho para dar. Tenemos litio, cobre y minerales y de esta manera la provincia sigue generando empleo gracias a la minería. Además, se está cambiando la matriz energética y hoy todo el oeste catamarqueño, de día, consume energía solar", inició su alocución.

En esta línea, resaltó que todo proyecto minero debe tener el control social y ambiental.

"Salta, Jujuy y Catamarca tienen mucho para dar con respecto al litio. Firmamos convenio con YPF y otros tantos para que las baterías se hagan en algunas de estas provincias. Y así en momentos muy difíciles de la humanidad Catamarca sigue generando trabajo", añadió.

Para finalizar, se refirió al nuevo estatuto para los empleados de Defensa Civil y Bomberos. "Hay que trabajar en octubre con los diputados y senadores, pensando en el estatuto para los empleados que combaten los incendios", finalizó.

Antes de la finalización del encuentro, se realizó también la rúbrica del Acta Constitutiva del Consejo Consultivo que entenderá en el monitoreo, las evaluaciones y las sugerencias surgidas a partir de la aplicación de los proyectos del Fondo Verde del Clima.