Macri rechazó la suspensión de las PASO y aseguró que está "trabajando con todos"

Mauricio Macri, expresidente de la Nación, habló sobre la actualidad del país y rechazó el debate en torno a la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Primarias y Obligatorias (PASO) en las presidenciales de 2023. "Como futbolero que te cambien las reglas en el medio del partido, no existe. Es la demostración de la pequeñez, de la falta de visión, de a dónde va a ir la Argentina", afirmó Macri en una entrevista para Radio Mitre.

En la misma línea, agregó: "En la medida en la que nuestra dirigencia esté en la chicana para ver en qué pequeñez se va a agarrar para que lo ayude a retener el poder sin saber siquiera para qué lo quiere retener, no tendremos futuro. Espero que podramos resistir como sociedad a este nuevo atropello a la institucionalidad frágil que tenemos".

A su parte, habló de su rol en el armado electoral de Juntos por el Cambio y aunque evitó precisar si será candidato a Presidente, reveló estar colaborando en el proyecto político del espacio. "Estoy muy contento donde estoy, ayudando, en libertad y no estoy especulando. Sé la relación que tengo con la gente, tengo mensajes de aliento, y creo que estoy ayudando desde donde tengo que ayudar para que haya claridad en las ideas", expresó.

"El quién es importante, siempre, pero el para qué es más importante que nunca. No podemos volver creyendo que se puede hacer un populismo light. Acá la libertad es un solo concepto, económica, política e institucional. No podemos tener un Estado que nos carga y nos afixia y nos roba nuestro trabajo", sumó.

El exjefe de Estado explicó además la situación de su primo, Jorge Macri, y afirmó que a pesar de los trascendidos, el exintendentende de Vicente López cumple con las condiciones necesarias para ser jefe de Gobierno de la Ciudad. "Él dice que está en orden porque trabajó en el Banco Provincia con sede en capitalo los últimos años y tiene más de cinco años de antiguedad", argumentó.

Si bien prefirió no dar nombres, Macri dijo que trabaja "con todos los candidatos" que aspiran a imponerse en la provincia de Buenos Aires y destacó la compentencia entre nombres. "Estoy trabajando con todos, tratando de apoyar a todos los que pidan consejo y ayuda. Lancé un escuela para todos los candidatos a intentendes del país. La competencia sana y construtiva es lo mejor para todos, por eso considero que si no reestablecemos una sociedad competitiva no vamos a crecer", afirmó.

El máximo dirigente del PRO envió un mensaje a los referentes de Juntos por el Cambio y acusó al Frente de Todos de agredir a la oposición a través de discursos de odio. "Es duro estar en la oposición con algunos que usan las armas permitidas y las no permitidas para agredirte y descalificarte. Algunos les cuesta sostenerse y que siempre tienen la capacidad de psicopatearte y manipularte para ponerte en el lugar de lo que ellos hacen", declaró.

"Siempre han sido los agresores sistemáticos. Basta de discursos del odio y digo perdón, nosotros defendemos ideas. Ellos dijeron que las taser había que aplicarselas a Antonia, los que tiraron toneladas de piedras", agregó.

Por otro lado, criticó con dureza al Gobierno y se mostró descreído del desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. “Hoy nadie está gobernando, la Argentina está a la deriva. Ayer lo leía a (Domingo) Cavallo y tenía razón, estamos al borde del Rodrigazo”, puntualizó, y dijo: "No me quiero meter en el campo de los ministros de economía, pero la inflación al 100% está al borde de saltar de rango nuevamente. Estamos en una situación límite y no hay conciencia".

Por último, descartó de la posibilidad de tender diálogo con la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner tras el intento de magnicidio. "Si nos vamos a sentar para hablar de cómo maniatar la Justicia, de cómo demoler aún más nuestra institucionalidad que ya está frágil, y por eso no tenemos un nivel de inversión para la potencialidad de nuestra gente y recursos naturales, no”, concluyó Macri.