Nicolás Trotta, ex ministro de Educación, cargó contra el presidente Alberto Fernández al que cuestionó por tomar decisiones contrarias a los consensos construidos, y aseguró que el Gobierno no logró dar las respuestas que la sociedad esperaba.

"Es un Gobierno que no ha logrado consolidar un esquema de trabajo interno, que tiene características de coalición porque se construye a raíz de distintas referencias, pero que no ha podido plasmar un horizonte común, y esto ha llevado a diferencias y equivocaciones en el ejercicio de toma de decisiones, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza", afirmó en diálogo con Cristina Pérez, para Radio Rivadavia.

A su parte, sumó: "Lo que uno puede destacar es que el ingreso de Sergio Massa ha permitido, en estos tiempos de complejidades, correr esas tensiones en el campo económico para enfrentar desafíos muy complejos que tiene la Argentina, con una realidad inflacionaria a la que no se logra encontrarle una respuesta concreta"

Trotta dejó el cargo en plena pandemia de Covid-19, luego de que el mandatario, en contradicción con lo acordado con especialistas y ministros provinciales, anunciara la suspensión total de las clases presenciales en el AMBA. Sobre eso, explicó: "El Presidente tomó una decisión contraria a esa construcción de consensos, y es ahí donde se puede ver un ejemplo de una toma de decisión que no se sostuvo sobre esa mirada integral que debe tener la república. He tenido esa y otras diferencias que implicaron una ruptura de confianza mutua y una salida, a posteriori, del gobierno".

"Muchas veces ha ocurrido un escenario donde los ministros no despliegan las decisiones, por ausencias de indicaciones claras, o por el Presidente que contradice o no escucha la mirada de sus ministros. Lo he sufrido en particular", subrayó, y agregó: "Ya es la prehistoria, pero conversamos con el Presidente tres o cuatro días después, y yo no encontraba información que respaldara esa medida, cuando habíamos encontrado ese consenso".

En la misma línea, reveló que la toma de decisiones la tiene Alberto Fernández, y que el Gobierno se forja sobre "un esquema de decisión que no logra desplegar un trabajo en equipo". "Hoy el que toma las decisiones finales y lo vemos en la construcción de este gabinete, es el presidente Fernández. Ahí está el problema, nunca se ha podido establecer un esquema de toma de decisión colectiva, porque es la primera vez que tenemos un Presidente que no es una figura excluyente de los demás, sino que debería haber construido complementariedad con la vicepresidenta, con el hoy ministro de Economía, y con los gobernadores", indicó.

"No creo que sea un Gobierno fallido, sí que no logró desplegar las respuestas que la sociedad estaba esperando. El Gobierno de Alberto Fernández transitó tres años de recesión, la Argentina estaba con enormes dificultades y después vino una pandemia. Han cambiado las fuerzas políticas al frente del Poder Ejecutivo, pero no se ha logrado dar las respuestas necesarias", diagnosticó el ex funcionario.

Por último, sostuvo que el Frente de Todos no se comporta como una coalición, y se mostró positivo frente a la labor de Sergio Massa. "Como coalición nunca nos comportamos como tal, y eso es una equivocación. Queda un año de gobierno con múltiples desafíos, y creo que la sociedad espera que el ministro de Economía tenga las capacidades para hacer frente a los desafíos", concluyó Trotta.