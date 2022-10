Fabiola Yáñez fue operada y se recupera "sin complicaciones"

La presidenta del PRO también envió un mensaje al interior de Juntos por el Cambio para que no adquiera "la cultura kirchnerista".

El ex presidente sostuvo que siempre está "en la cancha" y que no va a abandonar a la gente. Además, consideró que "hoy no gobierna nadie la Argentina, ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner ni Sergio Massa".