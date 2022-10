Macri: "Estoy preocupado con que volvamos al poder con la coherencia que no tuvimos en 2015"

El ex presidente Mauricio Macri habló hoy de su nuevo libro "Para qué" y de su rol electoral de cara a las próximas presidenciales de 2023. Además, reveló que trabaja para que Juntos por el Cambio recupere el poder político.

"Estoy preocupado porque volvamos al poder con la coherencia que no tuvimos en 2015", afirmó en diálogo con la periodista Cristina Pérez en Radio Rivadavia, y agregó: "En 2015 nos juntamos un rato antes con una consigna, 'defender la república'. Entonces no teníamos claro un modelo de desarrollo, un debate interno, y eso fue un obstáculo. Hoy, debemos concentrarnos en las ideas, no estoy para hacerme cargo del ego de nadie".

Si bien evitó precisar si será o no candidato, reveló que le hubiese gustado poder efectivizar cambios de fondo en la Argentina: "Trato de decidir por día y vivo el momento. Hoy siento que estoy bien, me siento cómodo, y me siento cerca, estoy caminando el país, y no estoy para eso", contó, y aclaró que no especula con el triunfo sino que apunta a dialogar con los argentinos que apuestan al cambio.

"La gente cree que todo es especulación, yo soy de las personas que no. Las siento y las hago", expresó el ex mandatario al tiempo que aclaró que el poder, al que definió como "un instrumento para hacer", le permitió reconocer sus limitaciones. "No hay nada más maravilloso que el poder", indicó y sumó: "Siempre he puesto mi energía en hacer lo que aquellos que me dieron el poder esperaban de mi".

A su parte, opinó sobre la interna entre Patricia Bullrich, titular del PRO, y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad, de cara a 2023: "El que quiera ser presidente de la Argentina debe enfrentar a todos aquellos que están fuera de la ley. La gente elegirá al que está mejor parado. O estamos dentro de la ley o no hay futuro".

"El futuro presidente debe estar muy bien parado, debe tener mucha convicción, coherencia porque obviamente van a volver con las piedras. Esta vez, hay mucha más convicción que no hubo en el 2015 que piden tener más cambios", apuntó.

Además, desestimó las críticas del diputado de su propia coalición Facundo Manes, quien aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Macri comparten características. "Los argentinos no creen que haya puntos en común entre la ex presidente y mi persona. Solo quiero discutir ideas y valores para entender por qué volvemos al gobierno. No estoy con la mía", descartó el dirigente del PRO.

El balance de la gestión de Cambiemos

El ex presidente habló de su mandato y dejó mensajes de cara a la próxima elección al aclarar que la principal coalición opositora "aprendió de los errores" de la gestión 2015 - 2019. "Me hubiese gustado poder darle la vuelta a todo el proceso de cambio de la Argentina", sostuvo y agregó: "A veces necesitamos amagar que vamos a cambiar, nos asustamos, volvemos para atrás y después cambiamos".

Asimismo, respondió por la duplicación en los planes sociales bajo su mandato y de su vinculación con Juan Grabois, titular del MTE de aquel entonces. "No duplicamos, el Congreso nacional, con las mayorías que tenía el peronismo, decidió votar ampliación de un millón de planes y negociamos 200 mil planes sin haber estado convencidos para nada", contó.

"En este buenismo de tratar de contener y dialogar creímos en estas organizaciones sociales para contener la exclusión y la pobreza. Ellos nunca dejaron de ser militantes del kirchnerismo y nunca dejaron de distorsionar la realidad. Siempre fue un boicot permanente a todo el esfuerzo que hicimos, y siempre el mensaje de ellos era llevar resentimiento, odio, rechazo a todo lo que hacíamos. No funcionó. En el nuevo gobierno no hay que pensar que este tipo de organizaciones van a dignificar a estos sectores", denunció.

Por último, denunció al gobierno de Alberto Fernández a quien señaló de haber dejado al país "en el séptimo subsuelo", y lo acusó de haber aumentado el déficit fiscal y de haber sometido a la Argentina en una crisis sintomática. "Lo que fracasan son las ideas y no las personas. Porque no existe no creer en la meritocracia, en la cultura del trabajo... Hoy la bomba que ha construido el Gobierno es peor que la de 2015. Si estábamos en el tercer subsuelo, ahora estamos en el séptimo", denunció.

"Lo único que necesito es convencer a los jóvenes de que nos demos una oportunidad más. A ellos les pido que no se sigan yendo, que Juntos por el Cambio vuelva al poder con un aprendizaje, con un apoyo de la sociedad distinta, y eso va provocar un resultado muy positivo, vienen 20 años de crecimiento en la Argentina sin populismo", concluyó el ex presidente.