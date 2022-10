"A veces necesitamos amagar que vamos a cambiar, nos asustamos, volvemos para atrás y después cambiamos", expresó el ex presidente.

El ex mandatario elogió a su ex ministra de Seguridad y la definió como "luchadora y genuina en lo que expresa”. Reiteró que todavía no está "anotado" para la competencia nacional en 2023.