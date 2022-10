El Senado llevó adelante su 21° sesión ordinaria

Bajo la presidencia provisoria del senador Oscar Vera, la Cámara alta llevó adelante su 21° sesión ordinaria, donde el cuerpo de senadoras y senadores acompañó con su voto proyectos de ley, proyectos de declaración, y proyectos de resolución para el beneficio de la población.

Con aprobación del Cuerpo, se incorporaron para su tratamiento la totalidad de 6 proyectos.

Puestos de controles zoofitosanitarios

Siguiendo el orden del día, el Senado dio sanción definitiva con el N° 5785 al proyecto de ley, remitido por Diputados, para establecer puestos de control zoofitosanitario en los departamentos que se encuentran en zonas limítrofes con otras provincias y la instrumentación de los cursos de acción necesarios que hacen a la defensa y protección sanitaria contra posibles amenazas que puedan afectar la producción de vegetales, productos vegetales, animales, productos animales y productos forestales maderables en el territorio de la provincia de Catamarca.

El senador Edgardo Seco, en su calidad de miembro informante, mencionó los fundamentos del proyecto: “El presente proyecto de Ley de Protección de los Sistemas Productivos en la Provincia de Catamarca, propone garantizar las condiciones de control zoofitosanitarios en todo el ámbito provincial que, servirá como herramienta para generar una base de datos que permita conocer el volumen de lo que se produce y las demandas de las provincias y regiones vecinas, para oriental a los productores locales en vista a) desarrollo, autoabastecimiento y la soberanía alimentaria. Es imprescindible para canalizar el objetivo del presente proyecto de ley, la creación e instalación estratégica de Puestos de Control Zoofitosanitarios que permitan controlar la sanidad de los productos vegetales, animales y forestales maderables en el Territorio de la Provincia de Catamarca, contra los organismos nocivos, controlando, restringiendo los mismos y garantizando el buen estado sanitario de los vegetales, productos vegetales, animales, productos animales, productos forestales maderables, envases, embalajes y otros elementos relacionados que sean objeto de exportación y/o importación. La ejecución de esta obra tiene gran importancia, ya que apoya el desarrollo agrícola y social de las localidades y tiene como objetivo principal garantizar la calidad del producto en la zona”.

Protección laboral a víctimas de violencia de género

El senado dio media sanción al proyecto de ley de la senadora Virginia del Arco, para protección laboral a víctimas de violencia de género, a fin de resguardar el ingreso familiar de la mujer con carga familiar, cuyo cónyuge o conviviente del que dependa económicamente haya sido exonerado, cesanteado o despedido del sector público provincial.

La senadora Virginia del Arco, fundamentó: “Resulta irrebatible afirmar que el despido de la Administración Pública resulta justa, ecuánime y necesaria, resultando inconcebible que esta persona siga siendo empleado público o percibiendo sus haberes cuando recae sobre sentencia condenatoria firme por el delito objeto de la presente ley, siendo esta circunstancia, absolutamente incompatible con los estatutos que regulan el personal de la administración pública y la normativa concordante. No obstante lo expuesto, este despido totalmente justificado termina produciendo un gravísimo perjuicio hacia su víctima y su familia, pues al quedar sin ingresos económicos el victimario, la víctima de violencia no puede siquiera reclamar los alimentos de los hijos en común, ni la reparación económica a la que tiene innegable derecho, circunstancia que produce más perjuicios a la víctima y su entorno, revictimizándola y generando una incuestionable desmotivación a instar y promover el proceso judicial pertinente. Por ello, se considera que con la aprobación del presente proyecto, será factible salvaguardar la economía familiar de las víctimas de violencia de género con carga familiar; fomentar e incentivar la denuncia y el avance en la lucha de la víctima de violencia en busca de Justicia; motivar a la víctima a continuar una vida sin violencia junto a su grupo familiar con un trabajo digno y preservando sus ingresos, siendo oportuno y conveniente garantizar el acceso al puesto de trabajo que detentaba su victimario, logrando así independencia laboral y económica, cuando tenga hijos a su cargo, sin ingresos propios o actividad laboral en dependencia”.

Estatua de Fray Mamerto Esquiú en La Paz

El cuerpo legislativo dio sanción definitiva con N° 5786 al proyecto remitido por la Cámara de Diputados con media sanción, para disponer la construcción de una estatua al venerable siervo de Dios Fray Mamerto Esquiú, en la localidad de El Suncho, Departamento La Paz, donde el beato falleció, un 10 de enero de 1883.

El senador Cordero expresó, entre los fundamentos: “Si bien se pide la construcción de una estatua, también es cierto que se pide un avance en materia de turismo para ese pueblo. Recuerdo que hace 10 años no conocía El Suncho y un día fui a visitarlo y la verdad que logré ver que era lo que la historia me había contado pero no había nada más que me dijera que acá pasó tal evento (la muerte de Esquiú). Y, cuando volvemos al cabo de 10 años, pude ver que el lugar está totalmente transformado y esa transformación la que debe seguir pasando, por eso quiero pedirle a los colegas el apoyo en esta construcción, como un acontecimiento muy importante para Catamarca y el este de la provincia.

Mejoramiento del camino que une la localidad de La Brea y la localidad de Navaguín

Senadores y senadoras acompañaron el proyecto de Resolución del senador Ariel Cordero para solicitar obras de reapertura y mejoramiento del camino que une la localidad de La Brea y la localidad de Navaguín, y entre esta última y el empalme de la Ruta Provincial N° 101.

El senador Cordero expresó entre los fundamentos del proyecto: “Es importante destacar que las obras de reapertura, son requeridas particularmente para el trecho entre la Localidad de Navaguín y La Brea, puesto que existe una huella que necesita ser reabierta, la cual posee una longitud de 7 km. lineales, aproximadamente. Por otro lado, y en lo que respecta al tramo entre la Localidad de La Brea y el empalme de la Ruta Provincial N° 101, es menester poner de relevancia que el camino actualmente se encuentra transitable pero solo en vehículos 4x4, por lo tanto, es necesario que se realicen intensivas tareas de mejoramiento a los efectos de que pueda ser transitado por cualquier tipo de automotor”.

“Estas obras son imprescindibles para dotar de una transitabilidad segura a todas las personas que residen en las inmediaciones de estas localidades. Mejorar los caminos va a contribuir a mejorar la vida de la gente y eso es lo único que interesa; el bienestar de la gente, necesitamos darle la oportunidad al pueblo de Ancasti. Los pueblos tienen un retroceso en materia económica porque lo que más encarece su producción, como la del cabrito por ejemplo, son los costos para poder poner lo que se produce en el mercado formal o informal”, señaló Cordero.

Interés Cultural para la coronación como Reina Nacional de Los Abuelos, de la Sra. Estela Bustamante

El senado aprobó el Proyecto del senador Edgardo Seco, para declarar de Interés Parlamentario, Social, Educativo y Cultural la coronación como Reina Nacional de Los Abuelos, de la Sra. Estela Bustamante, en el reciente “Abuelazo”, evento realizado en la ciudad de Merlo, Provincia de San Luis.

“Una auténtica reina de la vida, así podríamos definir a esta vecina ambateña, nacida hace 80 años en Los Varela pero que vivió desde su infancia en la vecina localidad de El Bolsón. Cuando su tía soltera, Elena Bustamante, quedó sola tras el fallecimiento de su padre, decidió llevar a la pequeña Estelita para que le hiciera compañía y de esta forma es que su corazón quedó prendado, hasta estos días, a su amado Bolsón.

“Su espíritu alegre le dio la sorpresa de aquel viaje realizado a la ciudad de Merlo; en la Provincia de San Luis, donde decidió trasladarse para olvidar los difíciles momentos sufridos por el covid 19, participando de El Abuelazo, en representación de Catamarca y resultando elegida reina del evento nacional, lo que le permitió recibir tantos saludos, premios, reconocimientos, felicitaciones. Hasta su querido pueblo se unió para hacer el gran festejo con su vecina –reina. Ello le sirvió para recargar energías y seguir enfrentando la vida con mucha fuerza y fe, guardando todas las buenas cosas en su cofre del recuerdo, superando también las tristezas y sufrimientos que siempre nos depara nuestra existencia, facilitado por un carácter siempre jovial y optimista que le permite hoy transitar su existencia superando cada obstáculo que se le fue presentando”, dijo Seco.

Interés Cultural para los 401 años del Hito Fundacional del Departamento Fray Mamerto Esquiú

El senado aprobó el Proyecto del senador Oscar Vera, para declarar de Interés Cultural, Histórico y Legislativo los 401 años del “Hito Fundacional del Departamento Fray Mamerto Esquiú 1621-2022”, a conmemorarse el 20 de octubre del corriente año.

“El día 20 de octubre de 1621 como “Hito Fundacional del Departamento Fray Mamerto Esquiú”, incorporando esta fecha al calendario de efemérides provinciales. Esta propuesta obedece al antecedente histórico que consiste en el otorgamiento de la “Merced de Allpatauca”, mediante el cual podemos documentar la materialización del poblamiento hispano-criollo en el actual territorio del distrito San Antonio de nuestro Departamento Fray Mamerto Esquiú. Es así que el 20 de octubre de 1621, el gobernador del Tucumán Dr. Juan Alonso de Vera y Zarate otorga la Merced de “Allpatauca” al Presbítero Lie. Andrés de Guzmán”, expresó Vera, quien culminó su repaso histórico señalando que “el 30 de septiembre de 1943, mediante ley N°1105, se reemplaza el nombre del Departamento Piedra Blanca por el de Fray Mamerto Esquiú en homenaje al beato fraile Orador de la Constitución.