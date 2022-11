Massa: "Mi principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3%"

El ministro de Economía, Sergio Massa, remarcó que su "principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3% y no pensar" en su candidatura para las elecciones del próximo año.

Massa también descartó la posibilidad de ser presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y señaló: "Tengo bastante con el trabajo que tengo acá para cerrar el año".

"Mi principal obligación para 2023 es bajar la inflación al 3% y no pensar en mi candidatura. Tengo que estar afuera de la cuestión política cotidiana por el nivel de problemas que tiene la Argentina y que no me permite distraerme ni un segundo. Es mi convicción política", indicó el titular del Palacio de Hacienda, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).

En ese aspecto, dejó entrever un compromiso con sus hijos y deslizó que tiene "un planteo familiar alrededor de cuánto tiempo más se puede estar expuesto, sometido a que te apunten con lo que hacés, lo que decís", aseguró.

Según indicó la agencia Bloomberg, a Massa lo ponen como presidente del BID desde los Estados Unidos, pero esa situación fue descartada por el ministro.

"No tuve una sino varias reuniones y el tema del rol del BID en la región es un tema que apareció en la charla, pero con el rol de la Argentina en ese banco. Nos pone en condiciones de tener preponderancia en la toma de decisiones, de tener un programa regional en Latinoamérica. Y lo que cuenta Bloomberg es que en esas charlas hubo planeos alrededor del perfil que la Argentina debiera presentar", explicó Massa.

La oposición acusó al ministro de intentar dejar una bomba que va a explotar pronto y en referencia a eso, el titular del Palacio de Hacienda reveló: "En privado, los economistas de Cambiemos no me dicen lo mismo. Inclusive viví algunas situaciones de reconocimiento por la valentía de plantear detalles en el proyecto del Presupuesto".

"No hubo peor bomba en la Argentina que el acuerdo con el Fondo (FMI) y sin embargo lo estamos resolviendo", añadió.

Respecto a la unificación del Ministerio de Economía, detalló: "Más que hablar de superministro quisiera contarles por qué se tomó la decisión de unificar todas las áreas. Los cuatro vectores competitivos del mundo en que vivimos son la minería, la economía, la agricultura y la ciencia", indicó.

Y prosiguió: "Cuando asumí estábamos frente a una crisis y había que tomar una serie de decisiones que abarcaban a varios sectores del funcionamiento del Estado, y eso es mucho trabajo".

Massa reveló que cuando asumió el cargo recibieron la cartera "con un déficit fiscal del 12,4%" y admitió que "la situación todavía es crítica".

"No hablo de herencia, porque no miro para atrás y se recibe sin beneficio de inventario. La gente está cansada de que le echemos la culpa al que estuvo antes. Tenemos que dar soluciones", señaló.

Asimismo, Massa afirmó que empezaron "a estabilizar la situación", aunque reveló que "todavía no es una situación cómoda y sigue siendo crítica".

"Eso requiere que sigamos haciendo esfuerzo desde el Estado. Por eso en algunas áreas pedimos austeridad", agregó.

Además, anticipó que el 20 de junio de 2023 estará listo el Gasoducto "Néstor Kirchner".

En otro orden, negó que acuerde las decisiones con el mandatario nacional, Alberto Fernández, o con la vicepresidenta, Cristina Kirchner y precisó: "Las decisiones las tomo cuando estoy convencido de hacerlo. No es la tarea de un ministro permitir un estado asambleario. Eso sí, tengo la chance de semana a semana ir charlando sobre el rumbo, los problemas, con el presidente y con la vicepresidenta".

En relación a los cruces políticos entre Fernández y Cristina Kirchner, Massa evaluó: "Lo que hay es un debate público de lo que significó la pandemia, el acuerdo con el FMI, lo que significa nuestra pelea para recuperar ingresos y cuál es el desafío para 2023".

También sostuvo que no se tomó conciencia por parte de los argentinos de que "la guerra nos costó 5.000 millones de dólares en pérdida de reservas".

"En septiembre se terminó de importar energía, pero los contratos son a 90 días, sobre todo con Bolivia, que hay que terminar de pagar", indicó.

El ministro detalló que "hay como un morbo histórico de creer que los problemas de la Argentina se van a solucionar mágicamente. Las soluciones que no requieren planificación o sacrificio nos llevó a tener enormes frustraciones".

"La sociedad necesita respuestas concretas. Por ejemplo la reducción de la inflación, bajar un punto por bimestre. Bajar y estabilizar, para llegar a diciembre de 2023 abajo de los 3 puntos. Ese es mi mayor desafío y responsabilidad", sostuvo.

Respecto a la posibilidad de otorgar un bono a los trabajadores, Massa explicó que dirán si hay un beneficio de ese tipo cuando tengan "una decisión tomada", aunque aclaró que "la idea es reforzar el salario a lo largo de todo 2023".

Además, destacó que haya en la actualidad "810 mil trabajadores pagando ganancias, a partir de la suba del mínimo imponible de Ganancias, que subió a 330 mil pesos".

Por otra parte, cuestionó a la oposición por señalar que pronto se iban a acabar las reservas en dólares del Banco Central. "Decían que nos quedaban reservas para seis días, después que en agosto nos quedamos sin ellas, después que la cantidad de dólares llegaban a septiembre. Las reservas netas vamos tenerlas arriba de los 6.000 millones al terminar el año", sostuvo.

Por último, remarcó que deben "tener la responsabilidad de asumir y resolver problemas", al tiempo que ejemplificó: "La deuda con el Club de París que afrontamos viene de la época de Raúl Alfonsín. Cuando me siento a dialogar con el Fondo no digo ´no les voy a pagar porque esa deuda la tomó Mauricio Macri y se la dio Donald Trump sin ningún papel´".