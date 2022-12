El Gobierno sigue "con mucha atención" el aumento de casos de coronavirus

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que sigue con atención el aumento de los casos de coronavirus en la Argentina y recomendó a los ciudadanos "seguir vacunándose".

"Estamos muy atentos con los casos de aumento del Covid, pero no está pasando acá sino en el mundo. El virus no tiene la virulencia que tenía al comienzo, pero lo estamos siguiendo con mucha atención. Les recomiendo a todos seguir vacunándose", enfatizó Fernández.

Durante una conferencia de prensa desde la provincia de San Luis junto al gobernador local, Alberto Rodríguez Saá, el jefe de Estado precisó: "Hemos logrado un nivel de inmunidad muy alto socialmente y se debe a que mucha gente se vacunó".

En ese marco, el Presidente detalló que en la Argentina se aplicaron 110 millones de vacunas contra el coronavirus y descartó la posibilidad de que se apliquen restricciones en el corto plazo.

"Yo tengo 5 dosis dadas. Hay algunos que tienen que tener 4 y otros que tiene que tener 5. Sigan dándose las dosis, consulten con sus médicos, vayan a los vacunatorios. Hay vacunas para todos y para todas", puntualizó.

Además, el jefe de Estado destacó: "Estoy siguiendo el tema, le estoy prestando atención. Como dijo la ministra (de Salud Carla Vizzotti) no es necesario que pongamos restricciones, porque hoy el Covid tiene otras características muchos más manejables".

"No hay que dormirse. El que tenga que volver a darse una dosis que consulte con su médico, que vaya al vacunatorio y diga 'me di la última dosis en tal momento' y que pregunte si le corresponde darse otra dosis. Le van a decir que si o que no. Si les dicen que sí, dense otra dosis. Dependiendo de la edad, con 4 o 5 dosis estamos bien cubiertos", recomendó.

En otro tramo de la conferencia, Alberto Fernández aseguró que hay una "una enorme oportunidad" para desarrollar el país y lograr que los argentinos se puedan poner de acuerdo para conseguir ese objetivo.

Al respecto, el Presidente pidió "ser capaces de estar unidos en la diversidad" y planteó: "Hay que entender que nuestros problemas no son esencialmente entre nosotros sino con los que quieren un país distinto".

Luego de aclarar que "no hay ninguna fórmula" presidencial con con el gobernador de San Luis, de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, el mandatario destacó la "sensibilidad" de Rodríguez Saá.

"Tienen un gobernador para el que realmente el arte significa mucho. Nunca hablamos de ninguna fórmula, quiero aclararlo para disipar dudas", concluyó.