Van Gaal dejó de ser el DT de Países Bajos: "Este era mi ultimo partido"

Después de quedar afuera del Mundial, Louis Van Gaal aclaró que deja de ser el entrenador de Países Bajos y además lamentó haber perdido por penales como en el 2014.

El entrenador de 71 años fue contundente al referirse a la continuidad en el seleccionado: "No voy a seguir en la selección porque era solo para este período. Este era mi último partido. He disputado veinte partidos y no he perdido ninguno. Pueden verlo en google. Es una experiencia muy buena, he seleccionado a jóvenes para que aprendieran y he seguido con el mismo grupo de jugadoreshasta llegar aquí. Veo esta etapa muy positiva. Hoy no me siento así".

Louis van Gaal llegó en agosto de 2021 a la selección mayor de Países Bajos y durante su tiempo como director técnico dirigió un total de 20 partidos, de los cuales ganó 14, empató 5 y perdió

sólo uno; consiguió la clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Por otro lado, se lamentó haber perdido, una vez más, por penales ante Argentina como en el 2014: "Hemos empatado y llegado a los penales y es la segunda vez con este seleccionador que pierde penaltis. Por eso pedí a los jugadores que entrenaran los penales porque tenía la experiencia de hace dos mundiales. Aún así no se dio y no tengo nada que reprochar a los jugadores. Perder por penales es tener muy mala suerte", explicó en conferencia de prensa posterior a la derrota.

Y agregó: "En Brasil 2014 tenía la impresión de que íbamos a ganar ese partido. Esta vez no hay nada que reprochar porque han luchado hasta el final. Han dejado todo lo que tenían. Hemos ganado muchas cosas y he disfrutado mucho de esta temporada. Es muy doloroso ver como hemos sido eliminados porque he intentado todo para evitar esta situación", manifestó Van Gaal.

Por ultimó analizó su ciclo en la Naranja Mecánica y su arduo trabajo por construir una base sólida de jugadores jóvenes neerlandeses para el futuro de las competencias: "Lo que dejo es

un grupo excelente. A nivel personal y futbolístico es un equipo muy unido con un fuerte espíritu de equipo y un gran fútbol. He sido entrenador durante veinte partidos y no hemos perdido

ninguno. Esto es por algo. Hemos jugado con potencias normales y hemos eliminado a algunas", concluyó el seleccionador neerlandés.