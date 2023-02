Tajante al momento de asegurar que no le iba a dedicar “un segundo” a la interna del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández admitió esta mañana que tiene diferencias con la vicepresidenta Cristina Kirchner, dijo no saber si repetiría fórmula con ella y evitó ahondar en las críticas que recibió de parte del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, por no estar invitado a una actividad con organismos de derechos humanos y el mandatario brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva.

“No voy a dedicar un segundo a la interna. Sé con quién puedo gobernar y con quién no; y gobierno con los que puedo gobernar. Yo voy a seguir gobernando, no importa”, dijo este lunes en una entrevista con Radio Urbana Play Fernández, en un intento de pasar página, cuando se refirió al conflicto con el ministro kirchnerista. “Preguntale a Wado de Pedro”, deslizó también al respecto.

Dispuesto a minimizar también los cuestionamientos que recibe de los camporistas Máximo Kirchner y Andrés Larroque, enfatizó en que en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -denostado por la terminal K del Gobierno- se crearon puestos de trabajo, se aumentó la inversión social hasta 1,2% del PBI, y hay 5800 obras públicas en marcha y 2000 terminadas. “Explíquenme dónde está el ajuste”, marcó el Presidente.

Insistente con que la interna oficialista es “lo que menos le preocupa”, sostuvo: “Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera y yo tengo derecho a decir lo que pasó. Yo firmé con el Fondo y la Argentina creció, creamos trabajo, el gasto en salud y en obra pública se expandió, invertimos en ciencia y tecnología y aumentamos el presupuesto. ¿Dónde está el ajuste? No lo sé, yo no lo encuentro”.