Balearon el supermercado de la familia Roccuzzo en Rosario: "Messi te estamos esperando"

Un supermercado perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, fue baleado en la madrugada de este miércoles y en el lugar dejaron una nota intimidatoria para el futbolista del París Saint-Germain.

Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 2:58 en el Supermercado Único situado en Lavalle 2554, entre 27 de Febrero y Ocampo, en la ciudad de Rosario. El comercio recibió 14 impactos de bala en su frente, todos en el frente de las persianas.

En las cámaras de seguridad se observa que dos personas transitaban en moto, cuando uno de ellos se bajó y ejecutó los disparos.

En tanto, un testigo declaró que vio a dos hombres a bordo del citado vehículo y confirmó que realizaron los tiros.

Fuentes policiales informaron que dejaron una nota extorsiva en un papel que decía: "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar”, dice el texto escrito con birome en un cartón, en referencia también al intendente rosarino, Pablo Javkin.

"¿Dónde están los que nos tienen que cuidar? Yo no tengo armas, a mí no me van a correr con esto", manifestó Javkin en diálogo con la prensa y añadió: "Están las imágenes, tienen todo. Es muy fácil para cualquier banda generar este hecho. En el mundo se habla de la situación de Rosario y de la persona más famosa que tiene la provincia, es muy alevoso".

También trascendió que en el lugar, propiedad del padre de Roccuzzo y que administra un primo de la esposa de Messi, hay vainas servidas de una pistola 9 mm, según datos extraoficiales.

En las primeras horas de la mañana, camionetas de la Policía se encontraban en el lugar, mientras que ya trabaja el Ministerio Público de la Acusación y la Agencia de Investigación Criminal.

Además, trascendió que el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, estaba viajando hacia Rosario para habar con las autoridades acerca del caso.

La causa está a cargo del fiscal de Balaceras Federico Rébola, quien ordenó a la Agencia de Investigación Criminal relevar la escena.