Argentina, 1985 no pudo ganar el Oscar: se lo quedó Sin novedad en el frente

La cinta bélica nominada a nueve estatuillas, Sin novedad en el frente (All Quiet On The Western Front), ganó el Oscar a Mejor película extranjera y desplazó a Argentina, 1985, que generó mucha expectativa en el país con poder obtener el reconocimiento.

El premio fue anunciado por Antonio Banderas y Salma Hayek, quienes anteriormente le habían dado su voto de apoyo a la película dirigida por Santiago Mitre.

En el caso de Hayek, días atrás había publicado en sus redes sociales una fotografía junto a Victoria Alonso (productora de la cinta) y Ricardo Darín, en el que expresaba: "Quiero desearle buena suerte a la increíble película Argentina, 1985, que es la única cinta latinoamericana nominada este año a Mejor Largometraje Internacional".

Mientras que Banderas, horas antes de que inicie el evento, en la alfombra roja de esta edición, fue entrevistado por Axel Kuschevatzky -productor de Argentina, 1985- y Lety Sahagún. En ella fue consultado por la película y aseguró: “Van a ganar el Oscar”.

Sin novedad en el frente es una producción alemana de Netflix dirigida por Edward Berger y ambientada en la Primera Guerra Mundial, la cual relata la vida de los soldados en las trincheras. La película ya había arrasado el mes pasado en los BAFTA, donde se consagró como Mejor película del año, a la vez que cosechó otros seis premios como Mejor película de habla no inglesa, Mejor director, Mejor guion adaptado, Mejor fotografía y Mejor banda sonora original.

“Muchas gracias, esto significa mucho para nosotros”, expresó su cineasta al recibir la estatuilla. Y en su discurso agradeció a todas las personas que estuvieron detrás de la producción.

Sin novedad en el frente ganó cuatro premios Oscar: Mejor banda sonora, Mejor película internacional, Mejor diseño de producción y Mejor fotografía.