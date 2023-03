Alberto rechazó las críticas del ecuatoriano Lasso: "Su reacción desmesurada es lo que lastima el buen vínculo"

El presidente Alberto Fernández rechazó las críticas que le hizo su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, en medio de la crisis diplomática bilateral y lo responsabilizó por lastimar el "buen vínculo" entre ambos países con su decisión de expulsar al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks.

"Con más pesar que placer he leído sus comentarios originados en la salida de Ecuador de María de los Ángeles Duartes, quien se encontraba refugiada en la Embajada argentina en Quito y a la cual Argentina había concedido asilo político por razones humanitarias", sostuvo el mandatario.

A través de una carta enviada al jefe del Palacio de Carondelet, el Presidente continuó: "Necesito poner de relieve que en nuestra Embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos".

Y añadió: "La salida de la señora Duarte de la sede de la Embajada escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas".

Asimismo, Alberto Fernández cuestionó la medida que adoptó el Gobierno ecuatoriano luego de que Duarte saliera hacia Venezuela: "La reacción desmesurada del señor Presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo".

"La gravedad y la injusticia de esa decisión de muestra que es su exceso que lo verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos", afirmó el Presidente.

En la misiva, firmada de puño y letra, el mandatario argentino consideró que el conflicto diplomático "es fácil de remediar": "Sólo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará. Además, si es que me lo permite, debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Allí están los responsables. No en Argentina".

En su cierre, Alberto Fernández se refirió al lawfare en la región: "Sabe usted el respeto que le dispenso. Sabe también que quiero que la institucionalidad ecuatoriana se preserve. Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile, la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen a opositores".

"Reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula", concluyó.