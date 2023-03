Espert dijo que podría sumarse "a una mega PASO" en Juntos por el Cambio

El diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert volvió a dejar abierta la puerta a la posibilidad de sumarse a Juntos por el Cambio y aseguró que no descarta competir en una PASO dentro de ese espacio.

"Iría a una PASO con Santilli", resaltó el legislador bonaerense, si finalmente se logra conformar un gran frente opositor en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, detalló que empezó a "conversar con Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, con (Elisa) Carrió, (Alfredo) Cornejo, (Gerardo) Morales, (Maximiliano) Abad, por nuevo espacio opositor".

"Además de conformar una gran PASO, iríamos más allá, no solo sería una mega PASO, sino que el liberalismo forme parte de una nueva alianza para que el kirchnerismo no vuelva nunca más, ese nuca más depende de las reformas económicas que los liberales podramos hacer. La idea es competir", subrayó en declaraciones a la prensa.

A la vez, Espert se refirió a la decisión del ex presidente Mauricio Macri no de participar de las elecciones este año como candidato y sostuvo: "No tengo más que palabras de felicitaciones para Macri. Nos aleja de todo personalismo".