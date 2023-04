Alberto Fernández: "El Fondo Monetario no nos va a asfixiar"

El presidente Alberto Fernández envió un claro mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI) al asegurar que no permitirá que la entidad "asfixie" a la Argentina, y precisó que no renunciará a las políticas de asistencia estatal. "No nos van a asfixiar, y más cuando estamos viendo lo que vivimos", precisó el mandatario mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, negocia con la entidad.

"Tenemos responsabilidad fiscal, queremos corregir el déficit fiscal, y tampoco nos interesa andar emitiendo dinero a lo loco. Ninguna de esas cosas nos interesa, pero hemos padecido la peor sequía desde 1929 que nos ha privado de 20 mil millones de dólares", completó desde el Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) junto al secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

Durante su discurso, en el marco de la exposición de diseño e innovación industrial, el jefe de Estado recuperó los dichos de su par de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva pronunció en el Nuevo Banco de Desarrollo, el banco de los Brics, y se mostró agradecidos por sus palabras. "Gracias Lula, se los dije muchas veces, y tu palabra ayuda a que entiendan más", indicó.

"¿Qué vamos a hacer", se preguntó el mandatario ante un auditorio colmado de empresarios de Pymes y funcionarios, y continuó: "Vamos a ser innovadores, ingeniosos, y vamos a hacer lo necesario para a pasar este año tan difícil sin sacarle a nadie lo que tiene derecho a tener, sin sacarle a ninguna Pyme y un trabajador el apoyo del Estado. Ni un paso atrás".

En la misma línea, admitió que será un año complejo para la economía, y se comprometió a "seguir poniendo el pecho" para "poner a la Argentina definitivamente de pie". "No lo vamos a hacer importando producto sino produciendo en la Argentina para que se importe", vaticinó ante la mirada atenta de los ministros Diego Giuliano (Transporte), Carla Vizzotti (Salud), Tristán Bauer (Cultura) y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos ubicados en primera fila.

El mandatario defendió además la asistencia a las Pymes y la intervención del Estado mientras hizo mención respecto a algunos de los programas que impulsó desde que asumió a la presidencia. Además, planteó la necesidad de potenciar la industria y el campo para el desarrollo del país.

"El Estado invirtió, estamos poniéndole realidad al futuro. Estamos muy convencidos de que un país solo puede desarrollarse si la industria se desarrolla", indicó, y continuó: "La discusión de la industria o el campo es tonta. Cada uno aporta la suyo, y cuando se unen, llevan adelante procesos de desarrollo agroindustrial y nuestro potencial crece mucho".

Nuevas críticas de Alberto Fernández a Javier Milei

El Presidente cargó nuevamente contra el precandidato y líder libertario Javier Milei en la previa de las elecciones que tendrán lugar en el corriente año y recordó que el diputado no quiso votar la Ley de Cardiopatías Congénitas en bebés que buscaba garantizar la tecnología necesaria para realizar los diagnóstico y los tratamientos.

No es la primera vez que lo hace, en otras oportunidades, llegó a compararlo con el dictador alemán Adolf Hitler.

"La sociedad ha vivido un momento muy ingrato, producto de la pandemia, donde perdimos vidas y la economía se frenó, donde los Estados debieron ir en socorro. Ese tiempo lo hemos superado con responsabilidad, no me arrepiento de nada de lo que hicimos", planteó el jefe de Estado respecto a las medidas adoptadas en pandemia.

Asimismo, continuó: "Digo de esto después de escuchar a un pretenso candidato a presidente [en referencia a Javier Milei] al que le preguntaron por qué no votó la Ley de Cardiopatías Infantiles, que es una ley que garantiza que el Estado pueda hacer una operación quirúrgica en bebés recién nacido que tienen cardiopatías congénitas, y su respuesta fue que es un problema de los privados y no del Estado".

"O sea que el bebé que tiene papá con plata puede hacerse la operación, el que no, marcha preso. Hay dos miradas de cómo ejercer un Gobierno y dos formas de construir en política", aseveró Fernández, y continuó: "No todos somos lo mismo. A mí la muerte de un bebé recién nacido por una cardiopatía heredada, me preocupa mucho y si el Estado debe invertir en eso, bienvenido. Estamos invirtiendo en vida".

Por último, el mandatario sostuvo que la Argentina es "un país muy talentoso, aunque quieran hacernos creer que somos de cuarta", y concluyó: "Lo mejor que tenemos es nuestra gente, sigo apostado a eso, otros que sigan creyendo que el Estado está demás. El Estado somos todos y cada uno, y ninguna de nosotros está de más".