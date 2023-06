Se inauguró importante distribuidora en Valle Viejo

El gran predio que fuera ocupado años atrás por la empresa Epson, en Valle Viejo, fue recuperado para la instalación de una empresa comercial de esta provincia que abrió sus puertas con una planta de 20 empleados y una amplia oferta que incluye a productos catamarqueños de distintos rubros.

Se trata de Distribuidora Castaño, una empresa originaria de Recreo, La Paz, y cuya inauguración se produjo con las presencias del gobernador Raúl Jalil, del ministro de Industria, Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez, y de la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno, quienes fueron los encargados de cortar las cintas de apertura, junto a dueños y empleados de la firma.

También acompañaron el vicegobernador Rubén Dusso; la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, entre otras autoridades.

Sus propietarios, Cristian Castaño y Yanina Coronel, contaron a los presentes sobre la importante inversión que realizaron en la que consideran la más importante de las 11 sucursales que la firma cuenta en localidades del este catamarqueño y de Santiago del Estero. Se trata de 2.000 metros cuadrados de superficie cubierta, además de un extenso espacio para el estacionamiento de los clientes.

El ministro Álvarez se encargó de destacar que “la recuperación de unas naves que albergaron a una importante empresa que cerró sus puertas años atrás, se suma a la de otros grandes predios que se encontraban abandonados y que durante los últimos dos años estamos recuperando para la industria y el comercio, y hoy podemos decir que una gran cantidad de catamarqueños tienen su empleo formal en esas empresas”.

El titular de Industria, Comercio y Empleo se refirió, entre otros, a lugares como la ex Yersiplast, donde hoy funcionan dos fábricas nacionales de la confección (RA Intertrading y Textilcom); la ex 12 de Octubre (hoy Indumentaria Catamarca), el local del ex super El Tesón, y el gran predio de la ex distribuidora Emilio Luque, que pronto abrirá sus puertas, además de varia naves industriales ubicadas en el Parque Industrial El Pantanillo.